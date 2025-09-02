한미동맹대상에 김장환 극동방송 이사장

“1950년대부터 양국 군 가교 역할

한미 신뢰 구축·교류 증진에 헌신”

이미지 확대 김장환 극동방송 이사장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김장환 극동방송 이사장. 연합뉴스

2025-09-02 32면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해의 ‘한미동맹대상’ 수상자로 김장환 극동방송 이사장을 선정했다고 한미동맹재단과 주한미군전우회가 1일 밝혔다. 한미동맹대상 선정위원회는 김 이사장에 대해 “1950년대부터 한국과 미국, 양국 군의 가교 역할을 수행하며 한미동맹의 발전 및 공고화에 크게 기여했다”면서 “한미 간 신뢰 구축과 교류 협력 증진에 헌신해 한미동맹을 굳건히 하는 데 기여했다”고 평가했다.김 이사장은 종교 지도자의 영역을 넘어 6·25전쟁 참전 용사와 주한미군 장병, 그 가족들을 기리는 데 각별한 노력을 기울여 왔다. 미국 워싱턴DC에 건립된 한국전 참전 용사 기념비 ‘추모의 벽’ 사업에 적극 참여했고 여러 차례에 걸쳐 참전 용사와 주한미군 장병 유가족들을 한국에 초청하기도 했다. 특히 미국의 지미 카터, 조지 H W 부시 전 대통령 및 도널드 트럼프 대통령 등과 다양하게 교류하며 민간외교 현장에서도 활약했다.한미동맹대상은 한미동맹 강화에 기여한 개인이나 기관을 선정해 수여하는 상으로 한미동맹재단과 주한미군전우회 심의를 거쳐 선정된다. 지난해 1회 수상자는 한화그룹이었다. 시상식은 오는 17일 서울 웨스틴조선호텔에서 개최되는 ‘2025 한미동맹 콘퍼런스’에서 진행된다.