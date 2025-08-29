손인혁 헌재 사무처장 내정

이미지 확대 손인혁 헌재 사무처장 내정자 닫기 이미지 확대 보기 손인혁 헌재 사무처장 내정자

헌법재판소 신임 사무처장에 손인혁(58·사법연수원 28기) 연세대 법학전문대학원 교수가 내정됐다. 사무처장은 헌법재판소 내부 인사·예산 등 행정 업무를 총괄하는 장관급 공무원이다.28일 헌재에 따르면 손 교수는 29일 퇴임하는 김정원 사무처장의 후임으로 내정됐다. 취임일은 다음달 1일이다.손 교수는 창원 경상고와 연세대 법학과를 졸업하고 1996년 제38회 사법시험에 합격했다. 사법연수원 수료 후 헌재 헌법연구관보로 임용돼 헌법연구관, 헌재소장 비서실장, 헌법재판연구원 제도연구팀장 등을 지냈다. 이후 퇴직해 2016년부터는 연세대에서 강단에 섰다.헌재 사무처장에는 법원·검찰 등 외부 기관의 고위직 출신이 임명됐으나, 지난해 처음으로 헌법연구관 출신인 김 사무처장이 임명됐다. 손 교수는 헌법연구관 출신 두 번째 사무처장으로 내정됐다.