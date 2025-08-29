손인혁 헌재 사무처장 내정

방금 들어온 뉴스

손인혁 헌재 사무처장 내정

김임훈 기자
입력 2025-08-29 00:19
수정 2025-08-29 00:19
손인혁 헌재 사무처장 내정자
손인혁 헌재 사무처장 내정자


헌법재판소 신임 사무처장에 손인혁(58·사법연수원 28기) 연세대 법학전문대학원 교수가 내정됐다. 사무처장은 헌법재판소 내부 인사·예산 등 행정 업무를 총괄하는 장관급 공무원이다.

28일 헌재에 따르면 손 교수는 29일 퇴임하는 김정원 사무처장의 후임으로 내정됐다. 취임일은 다음달 1일이다.

손 교수는 창원 경상고와 연세대 법학과를 졸업하고 1996년 제38회 사법시험에 합격했다. 사법연수원 수료 후 헌재 헌법연구관보로 임용돼 헌법연구관, 헌재소장 비서실장, 헌법재판연구원 제도연구팀장 등을 지냈다. 이후 퇴직해 2016년부터는 연세대에서 강단에 섰다.

헌재 사무처장에는 법원·검찰 등 외부 기관의 고위직 출신이 임명됐으나, 지난해 처음으로 헌법연구관 출신인 김 사무처장이 임명됐다. 손 교수는 헌법연구관 출신 두 번째 사무처장으로 내정됐다.

김임훈 기자
2025-08-29 32면
위로