근로복지공단 ‘혁신’ 대회… 산재 자동 지급 등 발굴

방금 들어온 뉴스

한지은 기자
입력 2025-08-19 23:58
수정 2025-08-19 23:58
이미지 확대
박종길(가운데) 근로복지공단 이사장이 19일 ‘PM콘서트’ 수상자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 근로복지공단 제공
근로복지공단이 복잡한 업무 절차를 줄이고 국민 체감도를 높이기 위한 사내 혁신 아이디어 경진대회인 ‘PM(프로세스 현대화·Process Modernization) 콘서트’를 열었다고 19일 밝혔다.

정책혁신 부문 최우수상에는 병원 전자의무기록을 활용해 서류 제출 없이 치료비를 지급하는 ‘산재보험 본인 부담 치료비 자동 지급 서비스’가 선정됐다. 현장 부문 최우수상은 장애등급 데이터를 활용해 진찰 절차를 줄이는 ‘산재보험 본인 부담 치료비 자동 지급 서비스’에 돌아갔다.

박종길 공단 이사장은 “일하는 방식을 과감히 바꿔 현장에서는 업무를 쉽고 간편하게 처리하고 국민은 보다 편리한 행정서비스를 누릴 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 혁신 아이디어를 적극 발굴해 지속적으로 제도를 개선하겠다”고 말했다.

세종 한지은 기자
2025-08-20 27면
