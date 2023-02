수원시, 2025년 ITS 아태총회 유치 후보도시 선정

민간기업 지원, 지자체 의지 등 경쟁력 인정

▲ 수원시청

경기도 수원시가 2025년 지능형교통체계(ITS) 아태총회 유치에 도전장을 내밀었다.16일 국토교통부에 따르면 전날 열린 ITS 아태총회 유치 후보도시 선정 평가위원회에서 수원시가 후보도시로 최종 선정됐다. 제20차 ITS 아태총회는 2025년 5월12~14일 열릴 예정이다.ITS는 첨단 기술을 활용해 교통 정보를 효율적으로 관리하고, 자동화된 운영으로 교통 효율성과 안정성을 향상시키는 지능형교통체계다.아태총회는 1996년 일본 도쿄를 시작으로 아시아 태평양 지역의 ITS 기술 교류, 시장동향 공유 등을 위해 정기 개최되고 있다. 우리나라는 2002년 제5회 서울 ITS 아태총회를 개최한 바 있다.수원시는 삼성전자와 3대 통신사 등 민간기업의 적극 지원과 자율주행 등 첨단 ITS 서비스, 편리한 도시접근성, 지자체의 강한 의지 등 경쟁력을 인정받았다.2026년 예정된 강릉 ITS 세계총회와 함께 2025년 수원에서 ITS 아태총회까지 열리면 미래 모빌리티 분야 국제행사를 2년 연속 한국에서 개최하게 된다.국토부는 유치준비단을 구성해 다음 달 말까지 ITS 아태 사무국에 유치의향서를 제출할 예정이다. 이후 최종 개최지 선정 평가가 이뤄지는 오는 4월25일까지 중국·일본·호주 등 투표권 보유 국가를 대상으로 적극 유치 활동을 전개한다는 계획이다.세종 옥성구 기자