이해찬, 베트남 출장 중 건강 악화…정청래 “조속한 회복 온 마음 모아”

귀국 절차 밟던 중 호흡 약해져
심근경색 진단 받고 스텐트 시술
박지원 “건강하게 귀국해달라”
조정식 특보, ‘상태 파악’ 급파
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
베트남 출장 중이던 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 지난 23일 현지에서 건강이 악화돼 병원으로 이송된 후 스텐트 시술를 받았다. 사진은 지난해 11월 민주평통 수석부의장 취임식에서 취임사를 하는 모습. 연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표가 베트남 출장 중 건강 악화로 병원에 이송된 이해찬(민주당 상임고문) 민주평화통일자문회의 수석부의장이 조속히 회복되기를 바란다고 24일 밝혔다.
정 대표는 페이스북에 “베트남 현지에 있는 김현 (민주당) 의원과 통화했다”며 “이해찬 고문께서 현재 위중한 상태라고 한다. 조속한 회복을 온 마음을 모아 빈다”고 했다. 박지원 의원도 “건강하게 귀국해서 대한민국의 중심을 잡아주시는 경륜을 펼쳐주길 소망한다”고 했다.
이재명 대통령의 정무특별보좌관을 맡고 있는 조정식 민주당 의원은 이 수석부의장의 상태를 파악하기 위해 이날 오전 인천국제공항을 통해 베트남으로 출국했다.
이 수석부의장은 전날 호찌민 출장 도중 건강이 악화돼 긴급 귀국 절차를 밟던 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 현지 의료진으로부터 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술을 받았다.
7선 의원 출신으로 민주당 대표, 국무총리를 지낸 이 수석부의장은 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지