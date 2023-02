바이올라 데이비스 18번째 EGOT로, 비욘셰 최다 그래미에 -1

▲ 바이올라 데이비스가 수상 소감을 밝히고 있다.

미국 배우 바이올라 데이비스가 18번째 EGOT(에미와 그래미, 오스카, 토니상을 모두 수상)로 기록됐다. 그는 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토 닷컴 아레나에서 6일 오전 10시(한국시간) 막을 올리는 제65회 그래미상 시상식에 앞서 열린 기술과 장르 부문 시상식에서 자서전 ‘나를 찾아서’가 최고의 오디오북으로 선정돼 네 번째 트로피를 안게 됐다.데이비스는 “여섯 살 소녀 바이올라를 존중하려고 이 책을 썼다. 그애의 삶과 그애의 기쁨, 그애의 트라우마 등 모든 것”이라고 기쁨에 겨워 말했다.그는 2016년 ‘펜스들’로 여우조연상을 수상했고, TV 드라마 ‘어떻게 살인을 하고 빠져나가나’(How To Get Away With Murder)로 에미상을, 2001년 ‘헤들리 2세 왕’(2001)과 ‘펜스들’(2010)로 두 차례 토니상을 받았다.“나 금방 EGOT 됐어!”라고 외친 데이비스는 감격해 어쩔줄 몰라했으며 가족들에게 “내 책의 가장 나은 장이 돼줘”고맙다고 공을 돌렸다.앞서 17명의 EGOT 중에는 존 지엘구드 경, 리타 모레노, 앤드루 로이드 웨버, 존 레전드, 제니퍼 허드슨 등이 있다.이날 시상식에서 역대 그래미상 최다 수상자 영예가 유력한 비욘셰는 벌써 두 상의 임자가 됐다. ‘브레이크 마이 솔’로 댄스 레코딩을, ‘플래스틱 오프 더소파’로 리듬앤블루스 퍼포먼스 상을 받았다. 이제 그가 수집한 트로피는 30개가 돼, 현재 최다 트로피를 수집한 헝가리계 영국 지휘자 게오르그 솔티에 딱 하나 모자란다.해리 스타일스도 ‘해리스 하우스’로 최우수 엔지니어링 앨범 상을 수상했는데 시상식의 대상 격인 올해의 앨범상 수상을 겨냥한다. 그런데 이 부문의 경쟁자가 아델, 비욘셰, 라틴 스타 배드 버니 등 쟁쟁해 힘겨운 경쟁이 예상된다.록 레전드 오지 오스본은 ‘Patient Number Nine’이 록 앨범으로, 노래 ‘Degradation Rules’이 메탈 퍼포먼스 상을 수상했다. 영국인 인디 듀오 웻 레그는 얼터너티브 앨범상을, 싱글 ‘Chaise Longue’로 얼터너티브 노래 상을 받았다. 싱어 겸 기타리스트 리안 티스데일은 “아주 재미있네. 여기서 지금 우리가 뭘하고 있지?”라고 물었다.작곡가 겸 바이올리니스트 스테파니 이코노무는 ‘어새신스 크리드: 돈 오브 라그나록’으로 비디오게임 사운드트랙으로 선정됐다.한편 방탄소년단(BTS)은 그래미 수상을 위한 세 번째 도전에 나선다. 팝 듀오 그룹 퍼포먼스와 베스트 뮤직비디오 부문 후보에 올랐다. 또 방탄소년단이 협업한 곡 ‘마이 유니버스’가 수록된 밴드 콜드플레이 9집 ‘뮤직 오브 더 스피어스’가 4대 본상 ‘제너럴 필즈’ 가운데 하나인 ‘올해의 앨범’ 후보에 포함됐다. 이 부문에서는 피처링 참여 아티스트, 송라이터, 엔지니어 모두를 수상자(Winner)로 기록한다.콜드플레이가 수상하면 방탄소년단은 ‘올해의 앨범’ 수상 기록도 갖게 된다. 또 이 앨범에 송라이터로 참여한 멤버 RM, 슈가, 제이홉도 등재된다.방탄소년단은 앞서 제63회와 제64회 시상식에서도 글로벌 히트곡 ‘다이너마이트’와 ‘버터’로 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 후보에 올랐지만 아쉽게도 수상하지 못했다.팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문에는 방탄소년단 외에 아바, 카밀라 카베요·에드 시런, 포스트 말론·도자 캣, 샘 스미스·킴 페트라스 등 쟁쟁한 팝스타들이 경쟁한다. 우리말 노래 ‘옛 투 컴’으로 최종 후보에 올라 눈길을 끈 베스트 뮤직비디오 부문에는 방탄소년단 말고도 아델, 도자 캣, 켄드릭 라마, 스타일스, 테일러 스위프트 등 내로라하는 스타들이 후보로 이름을 올렸다.앞서 한국인으로는 1993년 소프라노 조수미와 2012년과 2016년 음반 엔지니어인 황병준 사운드미러코리아 대표가 수상했다.임병선 선임기자