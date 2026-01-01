“뚜껑 열고 식히세요”…65도 넘는 뜨거운 한 잔, 식도암 경고

이미지 확대 커피 자료사진. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 커피 자료사진. 123rf

기온이 떨어질수록 뜨거운 커피와 차, 국밥 한 그릇을 찾는 사람이 늘어난다. 손이 시릴 만큼 추운 날, 김이 모락모락 나는 음료를 ‘후후’ 불며 마시는 장면은 낯설지 않다. 하지만 이렇게 뜨거운 음료를 반복해 마시는 습관이 식도암 위험을 높일 수 있다는 경고가 잇따르고 있다.의료계에 따르면 65도 이상 뜨거운 음료를 자주 섭취할 경우 식도암 발생 위험이 유의미하게 증가하는 것으로 알려져 있다. 식도는 위와 달리 강한 점막 보호층이 없어 반복적인 열 자극에 특히 취약하다. 뜨거운 음료가 식도를 지날 때마다 미세한 화상이 생기고, 이 손상이 누적되면 만성 염증 상태로 이어질 수 있다. 이 과정에서 손상된 세포가 재생되며 DNA 돌연변이가 발생할 가능성도 커진다.문제는 이러한 손상을 회복하는 신체 능력이 나이나 생활 습관에 따라 떨어질 수 있다는 점이다. 흡연이나 음주가 겹칠 경우 위험은 더욱 커진다. 전문가들은 이미 열 자극으로 손상된 식도 점막에 알코올과 담배 독소가 더해지면 식도암 발생 가능성이 급격히 높아질 수 있다고 경고한다.세계보건기구(WHO)는 65도 이상의 뜨거운 음료를 발암 가능 요인으로 분류하고 있다. 국제 학술지에 실린 대규모 역학 연구에서도 65도 이상 뜨거운 차를 자주 마신 집단은 식도암 발생 위험이 최대 8배까지 높아졌고, 60~64도 음료를 즐긴 집단 역시 위험이 증가한 것으로 나타났다. 전문가들은 커피냐 차냐의 문제가 아니라 온도 자체가 핵심 위험 요인이라고 강조한다. 건강에 좋다고 알려진 차라도 지나치게 뜨겁게 마시면 식도에는 오히려 해가 될 수 있다는 의미다.식도암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어려운 암으로 꼽힌다. 다만 음식 삼킴이 불편해지거나 속 쓰림과 위산 역류가 잦아지고, 이유 없는 기침이나 쉰 목소리, 설명되지 않는 체중 감소 등의 증상이 지속된다면 단순 소화불량으로 넘기지 말고 검사를 받아볼 필요가 있다.예방법은 의외로 간단하다. 뜨거운 음료를 바로 마시지 않는 것이다. 전문가들은 뚜껑을 열고 몇 분 동안만 식혀도 위험 온도를 크게 낮출 수 있다며, 아주 작은 습관 변화가 장기적인 암 위험을 줄일 수 있다고 조언한다.