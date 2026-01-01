[서울데이터랩]빅테크 종목 소폭 하락세 유지

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 종목 소폭 하락세 유지

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-01 09:49
수정 2026-01-01 09:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


31일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 보합세를 보였다. 대부분의 종목이 소폭 하락세를 기록하며 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

엔비디아(NVDA)는 186.50달러로 0.55% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 483.62달러를 기록하며 0.79% 하락했다. 메타(META)는 660.09달러로 0.88% 하락을 보였다.

애플(AAPL)은 271.86달러로 0.45% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 230.82달러로 0.74% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 313.00달러와 313.80달러로 각각 0.27%와 0.24% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 48,171,330주이며 거래대금은 218억 달러로, 약 31조 5,837억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 14.57%를 기록했다. 거래대금이 두 번째로 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금은 216억 달러로, 약 31조 1,934억원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.77%다. 세 번째로 높은 거래대금을 기록한 종목은 애플로, 거래대금은 68.4억 달러로, 약 9조 8,907억원에 달하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.7%다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
31일 뉴욕 증시에서 Magnificent 7의 전반적인 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로