[서울데이터랩]빅테크 종목 소폭 하락세 유지

31일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 보합세를 보였다. 대부분의 종목이 소폭 하락세를 기록하며 안정적인 흐름을 유지하고 있다.엔비디아(NVDA)는 186.50달러로 0.55% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 483.62달러를 기록하며 0.79% 하락했다. 메타(META)는 660.09달러로 0.88% 하락을 보였다.애플(AAPL)은 271.86달러로 0.45% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 230.82달러로 0.74% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 313.00달러와 313.80달러로 각각 0.27%와 0.24% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 48,171,330주이며 거래대금은 218억 달러로, 약 31조 5,837억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 14.57%를 기록했다. 거래대금이 두 번째로 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금은 216억 달러로, 약 31조 1,934억원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.77%다. 세 번째로 높은 거래대금을 기록한 종목은 애플로, 거래대금은 68.4억 달러로, 약 9조 8,907억원에 달하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.7%다.