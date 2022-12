SK, 내년 CES서 ‘탄소 감축’ 기술 쏟아낸다

8개 관계사·美협력사 등 공동 전시

SK그룹은 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2023’에서 관련 계열사와 미국 파트너사를 총동원해 ‘탄소 감축’을 주제로 한 제품과 기술을 선보인다.SK그룹은 8개 관계사와 미국 10개 협력사가 ‘투게더 인 액션(Together in Action), 함께 더 멀리 탄소 없는 미래로 나아가다’를 주제로 전시관(조감도)을 공동 운영한다고 18일 밝혔다. 전시에는 SK㈜와 SK이노베이션, SK E&S, SK하이닉스, SK텔레콤, SK에코플랜트, SKC, SK바이오팜 등 8개 관계사가 참여한다. 미국 파트너사 테라파워, 플러그파워, 플라스틱 에너지 등도 힘을 보탠다.SK그룹의 이번 전시 화두는 탄소 감축 로드맵을 실행하는 ‘행동’이다. 전시관은 크게 두 개 구역으로 구분된다. ‘퓨처마크’(Futuremarks)라고 이름 붙여진 첫 번째 구역에선 인류가 기후변화에 맞서 제대로 행동하지 않았을 때 직면할 어두운 미래상이 미디어 아트 기술을 통해 전달된다.두 번째 구역은 ‘SK, 어라운드 에브리 코너’(SK, Around Every Corner)라는 제목으로 SK 계열사와 파트너사가 이미 상용화했거나 조만간 상용화할 탄소 감축 에너지 기술과 솔루션으로 구현될 미래 도시의 모습을 선보인다.김민석 기자