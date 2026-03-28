이란 매체 “호르무즈 통행료 수입 연 150조원 넘을 것”

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지난 11일 한 유조선이 호르무즈 해협 인근을 지나고 있다. 로이터 연합뉴스
이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과할 경우 연간 1000억 달러(약 150조원) 이상의 수입을 올릴 수 있을 것으로 예상된다고 이란 타스님 통신이 27일(현지시간) 보도했다.
이 매체는 ‘호르무즈 통행료’와 관련해 두 가지 시나리오를 제시했다. 첫 번째는 선박당 약 200만 달러(약 30억원)의 ‘특별 안보 서비스’ 비용을 부과하는 방법이다. 통신은 전쟁 이전 하루 평균 140척이 호르무즈 해협을 통과한 점을 고려하면, 이를 연간으로 환산할 경우 통행료가 1000억 달러를 웃돌 것으로 분석했다. 이는 이란의 명목 국내총생산(GDP)의 20∼25% 수준에 달한다.
두 번째는 통행료를 부과하되 수에즈, 파나마 운하 통과 요금 등 기존 국제 사례를 기준 삼아 선박 1척당 평균 40만 달러(약 6억원) 정도를 받는 방식이다. 이를 연간으로 환산하면 200억∼250억 달러(약 30조∼38조원)에 이를 것으로 전망된다고 이 매체는 전했다.
이란은 현재 공식적으로 호르무즈 해협 통행료를 부과하고 있지는 않다. 다만 일부 선박이 1척당 약 200만 달러를 통행료로 내고 이 해협을 통과했다는 사례가 전해졌다.
이란 파르스 통신은 지난 25일 이란 의회가 호르무즈 해협을 지나가는 선박에 안전을 제공하는 대가로 통행료를 징수하는 법안의 초안을 다듬고 있으며 다음 주에 최종안이 나올 예정이라고 전했다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 인도 매체 인디아투데이와 인터뷰에서 “이란은 안전한 호르무즈 해협 통항을 위한 요금을 다른 나라와 선박에 꼭 부과할 것”이라며 “이란에 강요된 전쟁 상황 탓에 해협 통과를 위한 일련의 조치가 시행되고 있다”고 말했다.
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첫 번째 시나리오에서 제시된 선박당 통행료는 얼마인가?