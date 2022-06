“Come on up here, guys” BTS 만난 바이든, 동영상 공개

▲ 조 바이든 미국 대통령(오른쪽)이 31일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 남성 그룹 방탄소년단(왼쪽)과의 만남 장면을 공유했다.

조 바이든 미국 대통령이 31일(현지시간) 백악관 집무실인 오벌오피스에서 남성 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)을 만나 반(反)증오범죄 관련 의견을 나눴다.이날 만남은 바이든 대통령이 미국의 ‘아시아계와 하와이 원주민, 태평양 제도 주민 유산의 달’ 마지막 날을 맞아 BTS를 백악관으로 초청하며 성사됐다.만남이 언론에 공개되지는 않았지만 바이든 대통령은 이날 오후 트위터를 통해 만남 장면을 담은 동영상과 메시지를 게재했다.트위터에 공유된 59초 분량의 동영상에 바이든 대통령이 백악관 집무실 앞까지 나와 BTS 멤버들을 맞이하는 모습이 담겼다.BTS가 “대통령님을 뵙게 돼 영광입니다”라고 말하자 바이든 대통령은 “백악관에 온 걸 환영한다”며 “어서 오라”고 반겼다. 이는 자막으로 “Come on up here, guys”로 표기되기도 했다. 친근한 분위기를 엿볼 수 있는 내용이다.바이든 대통령은 이어 백악관 집무실인 오벌오피스에 BTS 멤버들과 앉았다.그는 “이번 달은 미국에 중요한 달”이라며 “많은 아시아계 미국인 친구들이 진짜 차별을 겪고 있다”고 했다.이어 “착한 사람들이 혐오에 대해 말할 때 혐오는 숨는다”며 “혐오가 얼마나 나쁜 것인지 말할 때 혐오는 쓰러진다. 그래서 여러분에게 감사하다”고 밝혔다.이에 멤버 RM은 “대통령님께서 ‘코로나19 혐오범죄법’에 서명해 법으로 만든 것에 감사드린다”며 “우리는 조금이라도 도움이 되고 싶을 뿐이다. 백악관과 미국 정부가 관련해 해결책을 찾으려고 한 데 대해 진심으로 감사하다”고 했다.그러자 바이든 대통령은 오벌오피스에서 BTS 멤버들과 나란히 서서 한국식 손가락 하트를 한 후 사진을 촬영했다.이후 바이든 대통령은 트위터를 통해 “BTS를 만나서 반가웠다”며 “여러분들이 아시아계에 대한 혐오범죄 증가와 차별에 대한 경각심을 불러일으키기 위해 한 일에 감사하다”는 메시지를 남겼다.BTS는 이날 바이든 대통령을 만나기에 앞서 백악관 기자실에 들러 반(反)아시안 혐오범죄 척결을 촉구하기도 했다.강민혜 기자