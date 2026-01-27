찰나의 B컷에 담긴 세상의 여백… 오종찬 사진에세이 출간

이미지 확대 ‘오종찬 기자의 Oh! 컷’ 표지 닫기 이미지 확대 보기 ‘오종찬 기자의 Oh! 컷’ 표지

이미지 확대 저자 오종찬은 서강대학교 국어국문학과를 졸업하고 2006년 조선일보 편집국 사진부에 입사했다. 사진기자로서 다양한 현장을 경험해왔다. 특히 , <뉴라시아 자전거 평화원정단> 등 조선일보 대형 기획취재에 함께했다.

글 쓰는 것을 좋아하는 사진기자다. 직접 취재한 사진을 이야기로 풀어내는 기사를 많이 써왔다. 평창 동계올림픽을 취재하며 <오종찬의 평창샷>을 연재했고, 러시아 월드컵 현지에서는 <오종찬의 러시아월드컷>을 연재하며 영국 BBC에 소개되기도 했다.

신문 1면에 실리는 단 한 장의 ‘A컷’을 위해 사진기자는 현장에서 수없이 셔터를 누른다. 선택받지 못한 ‘B컷’들은 지면 뒤로 사라지지만, 때로는 그 속에 더 진솔한 세상의 풍경과 이야기가 담겨 있기도 하다. 조선일보 사진부 오종찬 기자가 2018년부터 2024년까지 6년간 연재한 사진 칼럼을 엮은 포토 에세이집이 출간됐다.저자는 2006년 입사 이래 DMZ 특별취재, 유라시아 자전거 평화원정단 등 굵직한 기획 취재 현장을 누벼온 베테랑 사진기자다. 딱딱한 보도사진의 문법에서 벗어나 ‘싸이월드’ 감성처럼 말랑하고 따뜻한 시선을 뉴스에 접목하려 했던 저자의 고민은 매주 토요일 연재된 ‘오종찬 기자의 Oh!컷’으로 구체화되었다.이 책은 단순히 현상을 기록하는 것을 넘어, 일상의 틈새를 새로운 앵글로 포착하기 위한 저자의 땀방울이 배어 있다. 사진 한 장을 위해 해남 땅끝마을까지 왕복 8시간을 운전하고, 드론을 띄워 새의 시선(Bird’s Eye)으로 세상을 조망하는 등 치열한 취재 과정이 고스란히 담겼다.책은 총 5개의 챕터로 구성되었다. ▲한국의 사계절과 자연의 색을 담은 ‘아름다움’ ▲이웃들의 진솔한 삶을 기록한 ‘사람 이야기’ ▲팬데믹의 고립 속에서도 피어난 인간미를 포착한 ‘코로나 시대’ ▲드론 촬영을 통해 낯선 시각적 즐거움을 주는 ‘하늘에서 바라본 세상’ ▲결정적 순간의 미학을 다룬 ‘그 순간’ 등 총 256컷의 사진이 독자를 기다린다.우리가 무심코 스쳐 지나갔던 일상의 순간들이 기자의 뷰파인더를 통해 어떻게 재해석되었는지, 이 책은 조용하지만 힘 있는 목소리로 독자들에게 ‘다시 보기’의 미학을 전한다.