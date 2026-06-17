소리꾼·관객 함께 펼치는 판 열린다

전주소리축제 8월 12~16일 개최

‘소리의 숨결, 모아 판으로’ 주제

전통음악에 현대성·세계성 담아

이미지 확대 16일 전북 전주 한국소리문화의전당 국제회의장에서 열린 2026 전주세계소리축제 프로그램발표회에서 김정수(왼쪽) 집행위원장이 올해 축제를 소개하고 있다. ﻿ 전주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 16일 전북 전주 한국소리문화의전당 국제회의장에서 열린 2026 전주세계소리축제 프로그램발표회에서 김정수(왼쪽) 집행위원장이 올해 축제를 소개하고 있다. ﻿ 전주 연합뉴스

세줄 요약 전주세계소리축제가 25회차를 맞아 8월 12~16일 전주와 전북 곳곳에서 열린다. 올해는 ‘소리의 숨결, 모아 판으로’를 키워드로 판소리 완창을 판놀음 형식으로 바꾸고, 세대별 명창과 신진, 국내외 초청 공연을 함께 담는다. 25회 전주세계소리축제, 8월 12~16일 개최

판소리 완창을 판놀음 형식으로 재구성

창극·농악·월드뮤직까지 세대와 장르 확장

2026-06-17 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“매년 전통음악을 계승·발전하고 외연을 확장하기 위해 노력했습니다. 관객과 예술인이 함께 만드는 살아있는 판의 축제를 선보이겠습니다.”올해 25회차를 맞는 전주세계소리축제가 ‘소리의 숨결, 모아 판으로’를 키워드로 오는 8월 12~16일 전주를 중심으로 전북 곳곳에서 열린다. 16일 전주 한국소리문화의전당 국제회의장에서 열린 프로그램 발표회에서 최철 조직위원장은 ‘판의 축제’를 소개하며 “전통음악의 정체성을 바탕으로 현대성과 세계성을 함께 담아낸 프로그램으로 구성했다”고 설명했다.올해 소리축제는 대표적인 기획공연부터 변화를 줬다. 완창 중심으로 꾸린 판소리를 ‘판놀음’ 형식으로 꾸몄다. 줄타기·사자놀이·기놀이 등 다채로운 연희로 시작해 소리꾼들의 깊이 있는 소리, 힘찬 판굿으로 이어지는 세 마당으로 구성했다. 장문희(춘향가)·송재영(심청가)·김차경(흥보가)·왕기석(적벽가)·김세미(수궁가) 등 명창들이 참여하고 연희는 예인협회 ‘인(In) 천지’가 맡는다.국악계 거목인 박대성·박범훈의 ‘산조의 밤’, 블라인드로 선발한 ‘젊은 판소리 다섯 바탕’, 신진의 등용문 ‘소리 프론티어’ 등 세대가 어우러지는 판도 마련했다.국내 초청 공연에선 정지아 원작을 무대화한 남원시립국악단 신작 창극 ‘아버지의 해방일지’가 눈에 띈다. 장례식장을 배경으로 근현대사의 아픔을 소환하며 전통과 대중성을 모두 잡았다는 평가를 받는 작품이다. 여성 연희자를 재조명한 ‘여성농악-안녕 평안굿’, 고창농악, 강릉단오굿, 컨트리공방, 심수봉·어반자카파 무대(전북CBS 공동기획)도 펼쳐진다. 월드뮤직 부문에서는 2014년 초연작 ‘쇼팽＆아리랑’을 비롯해 재니스 조 리 밴드와 송봉금, 인도 바이올리니스트 요츠나, 마지카·마달리초 밴드 등이 무대에 오른다.이 자리에 함께한 김정수 집행위원장은 “판소리가 태어난 놀이판, 소리판으로 다시 돌아가고자 한다”면서 “모든 프로그램이 도민뿐 아니라 소리축제를 찾는 관객들에게 힐링의 시간으로 다가가길 기대한다”고 덧붙였다.