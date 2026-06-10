아이비, 뮤지컬 ‘시카고’로 美브로드웨이 데뷔

세줄 요약 가수 출신 뮤지컬 배우 아이비가 미국 브로드웨이 뮤지컬 ‘시카고’의 주연 록시 하트 역에 발탁돼 8월 뉴욕 무대에 데뷔했다. 아이비는 1년간의 영상 오디션과 기다림 끝에 기회를 얻었고, 한국 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 브로드웨이 첫 도전에 나섰다. 브로드웨이 ‘시카고’ 록시 하트 주연 발탁

한국 무대 600회 경험, 첫 미국 데뷔

1년 오디션 끝에 8월 뉴욕 공연 확정

이미지 확대 배우 아이비가 오는 8월 미국 브로드웨이 뮤지컬 ‘시카고’에 록시 하트 역으로 무대에 오른다. 신시컴퍼니 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 아이비가 오는 8월 미국 브로드웨이 뮤지컬 ‘시카고’에 록시 하트 역으로 무대에 오른다. 신시컴퍼니 제공

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가수 출신 뮤지컬 배우 아이비가 미국 브로드웨이 뮤지컬 ‘시카고’ 주연으로 발탁됐다. 지난해 ‘시카고’ 미국 제작사의 제안을 받아 오디션에 참여한 그는 주연 록시 하트 역에 낙점돼 오는 8월 뉴욕 브로드웨이에 데뷔한다.1920년대 미국 시카고를 배경으로 한 이 작품은 부패한 사법 제도와 범죄자가 인기를 끄는 쇼 비즈니스를 풍자한 이야기다. 1975년 6월 브로드웨이에서 초연한 이래 1996년 리바이벌 공연을 올리면서 ‘오페라의 유령’ 다음으로 미국에서 가장 오래 공연한 작품으로 꼽힌다. 한국에서는 신시컴퍼니가 2000년 처음으로 라이선스 공연을 선보였다.아이비는 2012년 ‘시카고’ 한국 라이선스 공연에 록시 역으로 처음 무대에 올라 2024년 여섯 번째 시즌까지 600회 가까이 무대에 올랐다.아이비는 10일 공연제작사 신시컴퍼니를 통해 “첫 주연작이자 가장 사랑하는 캐릭터 록시 하트로 브로드웨이 무대에 오르게 돼 영광이고 행복하다”며 “1년간 영상 오디션과 기다림의 시간 후에 받은 기회가 소중하고 무거운 책임감을 느낀다. 대한민국을 대표한다는 마음으로 잘 준비하겠다”고 소감을 전했다.브로드웨이 공연은 오는 8월 17일부터 9월 6일까지 뉴욕 앰배서더 극장에 오른다.