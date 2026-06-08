발레리노 성재승, 헬싱키 콩쿠르 그랑프리…인지영도 입상

세줄 요약 한국예술종합학교 성재승이 헬싱키 국제 발레 콩쿠르 영 프로페셔널 부문에서 그랑프리를 차지했다. 같은 학교 인지영은 주니어 부문 3위를 기록하며 한국 발레의 성장 가능성을 입증했다. 성재승은 해외 발레단 입단 제의도 받았다. 성재승, 헬싱키 국제 발레 콩쿠르 그랑프리 수상

인지영, 주니어 부문 3위로 한국 발레 가능성 입증

젠더리스 대회서 기량·예술성 중심 평가 주목

이미지 확대 핀란드 헬싱키 오페라극장에서 열린 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 그랑프리를 받은 성재승(왼쪽), 주니어 부문 3위를 차지한 인지영(오른쪽). @littlecorgi_studio·한국예술종합학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 핀란드 헬싱키 오페라극장에서 열린 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 그랑프리를 받은 성재승(왼쪽), 주니어 부문 3위를 차지한 인지영(오른쪽). @littlecorgi_studio·한국예술종합학교 제공

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한국 발레리노 성재승(21·한국예술종합학교 무용원)이 핀란드 헬싱키 오페라극장에서 열린 헬싱키 국제 발레 콩쿠르에서 최고상인 그랑프리(영 프로페셔널 부문)를 수상했다. 같은 학교에 재학 중인 인지영(18)은 주니어 부문에서 3위를 차지하며 한국 발레의 미래와 성장 가능성을 다시 한번 입증했다.1984년 창설된 이래 4~6년마다 열리는 헬싱키 국제 발레 콩쿠르는 세계 발레 무용수들이 참가하는 국제 무대로, 한국 무용수가 그랑프리를 수상한 것은 2016년 고 김희선 이후 10년 만이다. 올해 10회를 맞이 한 이번 대회에는 230명이 지원했고, 14개국에서 주니어 부문 26명, 시니어 부문 50명 등이 본선에 올랐다. 올해 대회는 처음으로 남녀 무용수의 구분을 없앤 젠더리스(Genderless)로 진행돼 주목받았다.성별을 넘어 기량과 예술성을 인정받은 성재승은 앞서 2023년 서울국제무용콩쿠르 남자 주니어 부문에서 금상을 받았고, 2025년 유스 아메리카 그랑프리 시니어 파드되 부문에서 1등, 시니어 남자 부문에서 2등에 올랐다. 이번 수상을 계기로 미국 휴스턴발레단과 보스턴발레단, 핀란드 국립발레단에서 입단 제의를 받았다.성재승은 오는 7월 11~12일 경기도 화성예술의전당에서 공연하는 창작발레 ‘인어공주’에서 러시아 마린스키발레단 솔리스트인 전민철과 함께 왕자 역으로 관객들을 만날 예정이다.함께 입상한 인지영은 한국예술영재교육원을 수료하고 올해 한예종에 입학해 기량을 높이고 있다. 서울국제무용콩쿠르, 동아무용콩쿠르 등에서 수상하며 한국 발레 유망주로서 입지를 다지고 있다.