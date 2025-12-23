발레리노 김기민, 프레인글로벌과 전속계약…‘입단 15주년’ 영역 확장

방금 들어온 뉴스

발레리노 김기민, 프레인글로벌과 전속계약…'입단 15주년' 영역 확장

최여경 기자
최여경 기자
입력 2025-12-23 17:57
수정 2025-12-23 18:11
이미지 확대
김기민 마린스키 발레단 수석 무용수. 프레인글로벌 제공
김기민 마린스키 발레단 수석 무용수.
프레인글로벌 제공


러시아 마린스키 발레단 수석 무용수 김기민(33)이 프레인글로벌과 전속 매니지먼트 계약을 체결했다.

김기민은 프레인글로벌을 통해 “제가 추구하는 움직임과 무대의 방향성, 관객과 나누고 싶은 감정을 함께 고민하자는 제안이 이번 협업을 결정하게 된 이유”라면서 “한국 팬들께 제가 진짜 보여드리고 싶었던 무대와 새로운 시도들을 차분히 펼쳐 나가고 싶다”고 밝혔다.

그는 2011년 마린스키 발레단에 입단해 이듬해 마린스키 역사상 최초의 동양인 수석무용수로 승급했다. 2016년에는 무용계의 아카데미상으로 불리는 브누아 드 라 당스의 최고 남성 무용수상을 수상했고, 꾸준히 주역을 맡으며 “전통 테크닉과 자신만의 해석을 구축한 무용수”로 평가받고 있다.

프레인글로벌은 설치미술가 홍성철, 퍼커셔니스트 공성연과 협업을 시작으로 비즈니스 영역을 확장해왔다. 이번 김기민과의 전속 계약은 발레 예술가로서 활동 영역을 넓히고 새로운 도약을 지원하는 의미도 담고 있다.

김기민은 “자신이 어떤 예술을 하고 싶은지 진심으로 물어봐 준 점이 인상 깊었다”면서 계약을 결정한 것으로 알려졌다.

프레인글로벌은 새해부터 한국 공연 기획과 마린스키 입단 15주년 기념 프로젝트를 추진하면서 본격적으로 협업을 추진할 계획이다.

이미지 확대
발레리노 김기민(마린스키 발레단 수석 무용수)이 프레인글로벌과 전속 매니지먼트 계약을 체결했다. 사진은 ‘라 바야데르’의 한 장면. 프레인글로벌 제공
발레리노 김기민(마린스키 발레단 수석 무용수)이 프레인글로벌과 전속 매니지먼트 계약을 체결했다. 사진은 ‘라 바야데르’의 한 장면. 프레인글로벌 제공
최여경 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
