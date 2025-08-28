예술축제 대통합, 그 마지막 무대는 ‘춤’

방금 들어온 뉴스

예술축제 대통합, 그 마지막 무대는 ‘춤’

최여경 기자
최여경 기자
입력 2025-08-28 00:59
수정 2025-08-28 00:59
‘아르코 썸 페스타’ 대한민국무용대축제서 뭉친 3대 무용협회

한국문화예술위원회가 첫선을 보인 통합 축제 브랜드 ‘아르코 썸 페스타’에서 대한무용협회, 한국현대무용협회, 한국춤협회는 ‘대한민국무용대축제’로 뭉쳤다. 왼쪽부터 ‘전국무용제 사전축제’(K-발레 월드스타 갈라), 생생 춤 페스티벌(임희종·함초롬×KYM Dance Project), 춤&amp;판 고무신춤축제(송미숙, ‘장홍심류 바라승무’). 한국문화예술위원회 제공
한국문화예술위원회가 첫선을 보인 통합 축제 브랜드 ‘아르코 썸 페스타’에서 대한무용협회, 한국현대무용협회, 한국춤협회는 ‘대한민국무용대축제’로 뭉쳤다. 왼쪽부터 ‘전국무용제 사전축제’(K-발레 월드스타 갈라), 생생 춤 페스티벌(임희종·함초롬×KYM Dance Project), 춤&판 고무신춤축제(송미숙, ‘장홍심류 바라승무’).
전국 축제를 하나의 흐름으로 묶는 한국문화예술위원회의 ‘아르코 썸 페스타’가 28일 대한민국무용대축제가 포함된 5차 라인업을 발표했다. 발레·현대무용·한국창작춤·전통춤 등 무용의 전 영역을 담은 다섯 개 축제가 두 달간 이어진 썸 페스타의 대미를 장식한다.

국내 대표 무용 축제를 이끌어 온 조남규 대한무용협회 이사장과 김형남 한국현대무용협회 이사장, 윤수미 한국춤협회 이사장은 “축제들이 서로를 비추고 협업할 수 있는 장이 열렸다. 특히 무용은 대중이 접근하기 어려운 장르로 인식되는데 통합과 연대를 하면서 관객과 소통할 기회도 넓히고 있다”며 썸 페스타의 의미를 짚었다.

세 협회는 대한민국무용대축제로 뭉쳤다. 대한무용협회는 ‘전국무용제 사전축제’(8월 30일·9월 5일)와 신진 무용예술가 육성 프로젝트인 ‘코리아국제현대무용콩쿠르’(9월 21~25일), ‘대한민국무용대상’(9월 25일·12월 11일)을 운영한다. 한국현대무용협회가 진행하는 축제는 ‘안무가 매칭 프로젝트 생생 춤 페스티벌’(9월 3~6일)이다. 한국춤협회는 ‘춤&판 고무신춤축제’(9월 4~6일, 24~25일)를 연다.

다양한 콩쿠르로 경쟁력 있는 무용수를 발굴해 온 대한무용협회로서도 통합 움직임이 반갑다. 조 이사장은 “국내외 무용수의 경연을 통해 네트워크를 형성하고 세계 무용계 흐름을 담고자 했는데, 이번 통합이 무용수 간 화합과 교류를 확대하는 장이 될 것이라는 기대가 크다”고 말했다.

현대무용협회는 생생 춤 페스티벌로 안무가들에게 작품을 올릴 무대를 제공해 왔다. 올해는 국제협업 부문을 신설해 영국, 이탈리아의 동시대 감성까지 담아냈다. 김 이사장은 “안무가가 단순한 창작을 넘어 다양한 무용수와 함께 작업하며 다른 해석, 익숙하지 않은 움직임을 마주할 기회를 주고 싶었다”면서 “대한민국무용대축제를 계기로 창작에 대한 존중과 더불어 다양성에 확장성도 갖게 됐다”고 평가했다.



춤협회의 춤&판 고무신춤축제는 전통춤을 계승하는 한편 대학 무용단의 한국창작춤을 선보이며 ‘세대 통합의 장’이 되고 있다. 윤 이사장은 “한국 문화에 세계 이목이 쏠리는 요즘 다국어 홍보, 해외 축제와의 교류 등을 통해 한국춤의 예술성과 시대적 가치를 함께 누리도록 하고 싶다”면서 “각자의 길을 가던 예술 장르를 한 광장에 모은 썸 페스타가 환경·지역·세대 교류 같은 사회적 의제를 담아내고 무대 언어를 넓히는 데 역할을 해 주길 바란다”고 전했다.
최여경 선임기자
2025-08-28 24면
