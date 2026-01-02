[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 4일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 하루종일 웃음꽃 핀다.60년생 : 최선을 다하면 길이 생긴다.72년생 : 마음을 가볍게 가져라.84년생 : 안전이 우선이다.96년생 : 매사 순조롭게 흐른다.49년생 : 주위의 조언을 새겨 들어라.61년생 : 욕심을 덜면 마음이 편하다.73년생 : 자신감이 필요한 때.85년생 : 고통은 서서히 물러간다.97년생 : 계획을 다시 점검하라.호랑이50년생 : 계약은 차분히 살펴보아라.62년생 : 안부 전화 한 통이 복을 부른다.74년생 : 복이 깃드는 날.86년생 : 좋은 인연이 찾아오겠다.98년생 : 무리한 약속은 피하라.토끼51년생 : 차분하게 기다리는 게 좋다.63년생 : 적극적인 태도가 필요하다.75년생 : 어려우면 기꺼이 도움을 청하라.87년생 : 치밀한 계획이 오늘의 열쇠다.99년생 : 말은 짧게, 행동은 묵묵히 하라.52년생 : 상대의 의견을 참고하라.64년생 : 오해가 풀려 신뢰 회복.76년생 : 노력의 대가가 곧 찾아온다.88년생 : 자존심은 살짝 내려놓아라.00년생 : 틀린 정보는 바로잡아라.53년생 : 서두르지 말아야 득이 크다.65년생 : 오해는 대화로 풀어라.77년생 : 있는 그대로를 보여줘도 충분하다.89년생 : 성과가 오르니 힘이 난다.01년생 : 조급함을 내려놓아라.54년생 : 차근차근 하는 것이 지름길이다.66년생 : 낭비를 줄여야 한다.78년생 : 가벼운 운동으로 기분 전환하라.90년생 : 일단 쉬어야 할 때.02년생 : 친지와 즐거움 나눈다.43년생 : 신중함이 필요한 날.55년생 : 진심을 담는다면 성공한다.67년생 : 느긋함이 행운을 부른다.79년생 : 일의 성과가 쌓이고 있다.91년생 : 뜻밖의 반가운 소식이 있다.원숭이44년생 : 여유가 필요한 날.56년생 : 적극적으로 도전하라.68년생 : 좋은 인연을 다정히 대하라.80년생 : 현재의 자리를 지키는 게 좋다.92년생 : 무리한 약속은 피하라.45년생 : 생각을 정리하면 편해진다.57년생 : 지출 관리가 필요하다.69년생 : 실속이 있으니 좋은 하루.81년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.93년생 : 좋은 기회가 들어온다.46년생 : 기쁜 소식에 마음이 따뜻하다.58년생 : 자존심을 내려두면 도움 된다.70년생 : 마음 안정이 필요하다.82년생 : 운이 드디어 풀렸구나.94년생 : 매사 뜻한 대로 된다.돼지47년생 : 작은 이익으로 흐뭇하다.59년생 : 지금은 화합할 때.71년생 : 과감한 결단은 내일로 미루어라.83년생 : 작은 일들은 성사된다.95년생 : 차분한 대처가 필요하다.