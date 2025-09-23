“깡마른 것보다 좀 살찐 게 낫다”…저체중 ‘조기 사망 위험’ 3배

이미지 확대 덴마크 오르후스대 연구진이 성인 8만 5000여 명을 대상으로 한 대규모 추적 조사에서 저체중인 사람들의 조기 사망 위험이 정상 체중 상한선 그룹보다 3배 가까이 높다는 결과가 나왔다. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 오르후스대 연구진이 성인 8만 5000여 명을 대상으로 한 대규모 추적 조사에서 저체중인 사람들의 조기 사망 위험이 정상 체중 상한선 그룹보다 3배 가까이 높다는 결과가 나왔다. 아이클릭아트

약간 살이 찐 ‘건강한 비만’이 저체중보다 사망 위험이 훨씬 낮다는 연구 결과가 나왔다. 저체중인 사람들은 정상 체중 상한선에 있는 사람들보다 조기 사망 위험이 3배 가까이 높은 것으로 밝혀졌다.미국 폭스뉴스는 20일(현지시간) 덴마크 오르후스대 연구진이 8만 5000여 명의 성인을 추적 조사한 대규모 연구 결과를 보도했다.연구진은 지난주 오스트리아 비엔나에서 열린 유럽당뇨병학회 연례회의에서 이 같은 연구 결과를 발표했다.연구 결과에 따르면 저체중인 사람들이 연구 기간 중 사망할 확률이 체질량지수(BMI) 정상 범위 상한선에 있는 사람들보다 거의 3배 높았다. 정상 범위 안에 있더라도 낮은 쪽에 해당하는 사람들은 조기 사망 위험이 더 높은 것으로 나타났다.반면 과체중이거나 중간 정도의 비만인 사람들은 정상 체중 상한선 그룹과 비교해 사망률이 높지 않았다.이번 연구 결과는 체중과 키를 이용해 계산하는 체질량지수(BMI)와 건강에 대한 기존 가정에 의문을 제기하며, ‘뚱뚱하지만 건강한’ 상태가 가능하고 약간의 여분 체중이 생각만큼 해롭지 않을 수 있다는 것을 시사한다.연구를 이끈 시그리드 비에르게 그립숄트 박사는 “저체중과 비만 모두 주요한 전 세계적 건강 문제”라고 말했다.그립숄트 박사는 비만이 신체 대사를 방해하고 면역체계를 약화시켜 제2형 당뇨병, 심혈관질환, 최대 15가지 암을 일으킬 수 있는 반면, 저체중은 영양실조, 면역력 약화, 영양소 결핍과 관련이 있다고 설명했다.하지만 가장 큰 위험은 양 극단에서 나타났다. 심각한 비만과 저체중 모두 위험했다.연구진에 따르면 체지방 분포와 기저 건강 상태가 전반적인 건강에 큰 역할을 한다.연구진 중 한 명인 옌스 멜가르드 브룬은 “BMI가 35이고 사과형 체형인 사람은 복부 주변에 과도한 지방이 있어 제2형 당뇨병이나 고혈압을 앓을 수 있지만, 같은 BMI라도 과도한 지방이 엉덩이, 허벅지에 있다면 이런 문제가 없을 수 있다”고 덧붙였다.브룬은 비만 치료는 이런 요인들과 다른 조건들을 고려해 목표 체중을 정할 때 개인별 맞춤형으로 이뤄져야 한다고 강조했다.이번 연구에 참여하지 않은 노스다코타주립대 악샤야 스리칸스 바가바툴라 역학 박사는 폭스뉴스에 “이 연구는 BMI 수치가 올라갈수록 건강 위험이 비례해서 높아진다는 기존 의료계 통념에 반하는 내용”이라고 평가했다.바가바툴라 박사는 또 “고령층의 경우 근육량이 감소하면 낙상이나 감염에 더 취약해질 수 있지만, 적당한 과체중 상태에서는 아플 때 필요한 에너지원 제공 역할을 해서 오히려 건강상 이점을 제공할 수 있다”고 덧붙였다.