“여행비 50% 환급받으세요”…태안군, 9월부터 반값 여행

세줄 요약 태안군이 문체부 ‘지역사랑 휴가지원 시범사업’에 선정돼 9월부터 관외 관광객의 여행 경비 절반을 모바일 지역상품권으로 환급한다. 1인 최대 10만원, 2인 이상 최대 20만원까지 지원하고 청년은 20%를 추가 가산한다. 문체부 시범사업 선정, 국비 10억8000만원 확보

9월부터 여행비 50% 모바일 상품권 환급

청년·가족 추가 혜택, 지역 소비 촉진

이미지 확대 충남 태안군 안면도 자연휴양림. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 태안군 안면도 자연휴양림. 군 제공

이미지 확대 충남 태안군 만리포 해수욕장. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 태안군 만리포 해수욕장. 군 제공

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“태안에서 힐링하고 여행비 50% 환급받으세요.”충남 태안군은 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 하반기 지역사랑 휴가지원 시범사업’ 공모에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.이번 사업은 관광객 유인과 국내 여행 소비 촉진, 지속 가능한 생활 인구 확대를 목적으로 추진되며 국비 10억 8000만원이 지원된다.태안군은 태안해양치유센터 개관과 21개 해수욕장, 100여 개의 야영장을 갖춘 웰니스 관광의 적지임을 내세웠다. 1688개소의 숙박업소와 1603개소의 음식점 등 관광 서비스 중심 산업구조를 부각한 점도 높은 평가를 받았다.사업은 9월부터 관외 거주 관광객이 태안을 방문해 지출한 여행 경비의 50%를 모바일 지역상품권으로 환급해 주는 방식으로 운영된다.지원 금액은 1인당 최대 10만원, 2인 이상은 최대 20만원까지 지원받을 수 있다.청년층 방문 유도를 위해 만 19~34세 이하 청년에게는 환급금의 20%를 추가로 가산해 환급한다.동일 거주지에 등록된 가족이 함께 방문하면 최대 5인이 50만원까지 환급받을 수 있다.환급받은 모바일 지역사랑상품권은 2027년 4월 30일까지 태안군 내 가맹점에서 사용할 수 있다.군 관계자는 “지난해 역대 최대인 1809만명의 방문객이 태안을 찾았다”며 “반값 여행 지원을 통해 해양치유와 휴식이 있는 매력적인 태안을 선보이겠다”고 말했다.