BTS, 뉴욕 랜드마크를 물들이다…‘더 시티 뉴욕’ 막 내려

록펠러센터 전망대, ‘아리랑’ 콘셉트로

이미지 확대 록펠러센터 전망대 ‘톱 오브 더 락’이 BTS의 ‘아리랑’ 콘셉트로 꾸며진 모습. 빅히트 뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 록펠러센터 전망대 ‘톱 오브 더 락’이 BTS의 ‘아리랑’ 콘셉트로 꾸며진 모습. 빅히트 뮤직 제공

세줄 요약 방탄소년단이 오프라인 팬 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 뉴욕’을 마무리했다. 메트라이프 스타디움을 중심으로 그랜드 센트럴 터미널, 록펠러센터, 타임스스퀘어, 뉴욕한국문화원 등에서 공연과 체험이 열렸다. 빅히트 뮤직은 도시 랜드마크와 문화 인프라를 잇는 참여형 콘텐츠 가능성을 확인했다고 밝혔다. 뉴욕 전역 랜드마크 활용한 BTS 팬 이벤트 마무리

메트라이프·타임스스퀘어 등서 공연과 체험 진행

도시 문화 인프라 잇는 참여형 콘텐츠 가능성 확인

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그룹 방탄소년단(BTS)이 오프라인 팬 이벤트로 미국 뉴욕의 명소들을 축제 공간으로 만들었다.빅히트 뮤직은 BTS의 오프라인 팬 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 뉴욕’이 지난 3일 막을 내렸다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 이들의 콘서트가 열린 메트라이프 스타디움을 중심으로 그랜드 센트럴 터미널·록펠러센터·타임스스퀘어·뉴욕한국문화원 등 뉴욕 전역 주요 랜드마크에서 진행됐다.록펠러센터 전망대 ‘톱 오브 더 락’은 ‘더 시티 아리랑’ 콘셉트로 꾸며져 방탄소년단의 음악이 울려 퍼졌다. 타임스스퀘어에선 현지 유명 댄스 크루와 시민, 관광객이 함께한 대규모 댄스 퍼포먼스가 펼쳐졌다.뉴욕한국문화원에서는 ‘아리랑 극장’ 상영과 응원봉 만들기 체험, 스폰서 부스 운영 등으로 팬과 현지 관람객의 발길을 이끌었다. ﻿그랜드 센트럴 터미널은 BTS가 2020년 2월 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’을 통해 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’(맵 오브 더 소울)의 타이틀곡 ‘ON’(온) 퍼포먼스를 선보였던 장소로, 6년 6개월 만에 BTS의 공간으로 재조명됐다.빅히트 뮤직은 “이번 프로젝트를 통해 공연을 중심으로 도시의 랜드마크와 지역 문화 인프라를 연결하는 참여형 콘텐츠 모델의 가능성을 확인했다”고 말했다.방탄소년단은 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 이어가고 있다.