‘하얀거탑’ ‘밀회’ 안판석 감독, 뇌출혈로 쓰러져 입원…“현재 회복 중”

세줄 요약 ‘하얀거탑’과 ‘밀회’ 등을 연출한 안판석 감독이 뇌출혈로 쓰러져 병원에 입원한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 제작사 측은 현재 회복 중이라고 했고, 올가을 방영 예정인 차기작 ‘연애박사’는 촬영과 편집을 마쳐 방송 일정에 차질이 없다고 했다. 안판석 감독 뇌출혈로 입원 사실 뒤늦게 공개

제작사, 현재 회복 중이라며 상태 전해

차기작 ‘연애박사’는 일정 차질 없다는 설명

이미지 확대 안판석 감독이 JTBC 드라마 ‘협상의 기술’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2025.3.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안판석 감독이 JTBC 드라마 ‘협상의 기술’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2025.3.6 연합뉴스

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‘하얀거탑’, ‘밀회’ 등을 연출한 안판석 감독(65)이 뇌출혈로 쓰러져 입원한 사실이 뒤늦게 알려졌다.스튜디오지니 관계자는 31일 “안 감독이 뇌출혈로 쓰러져 병원에 입원했다”며 “현재 회복 중”이라고 밝혔다.안 감독은 1987년 MBC에 입사해 드라마 연출을 시작했다. 1994년 베스트극장 ‘사랑의 인사’로 데뷔한 뒤 ‘장미와 콩나물’, ‘하얀거탑’, ‘아내의 자격’, ‘밀회’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘봄밤’ 등 많은 히트작을 만들었다. 감정선을 세밀하게 짚어내는 연출로 많은 사랑을 받았다.올가을 방영 예정인 안 감독의 차기작 ‘연애박사’ 방송에는 차질이 없을 것으로 보인다. 이 관계자는 “‘연애박사’는 촬영을 끝내고 편집 작업도 마친 상태”라며 “방송 일정에는 문제없다”고 전했다.‘연애박사’는 두 남녀가 로봇연구실에서 만나 로맨스를 키워가는 이야기다. 추영우가 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃고 로봇공학이란 새 목표를 찾은 박사과정생 박민재 역을, 김소현이 진로에 혼란을 겪는 석사과정생 임유진 역을 연기한다.