유리, 19년 한솥밥 SM 떠난다…“소녀시대 활동은 계속”

이미지 확대 소녀시대 권유리. SM엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 소녀시대 권유리. SM엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 소녀시대 유리(본명 권유리)가 SM엔터테인먼트를 떠난다. 데뷔 19년 만이다. 다만 그룹 소녀시대 활동은 이어간다.SM엔터테인먼트는 “당사는 권유리와 심도 있는 논의 끝에 오는 8월 31일 자로 19년간 동행을 마무리하기로 상호 협의했다”고 31일 밝혔다.SM 측은 “전 세계에 K팝 열풍을 선도하고 시대를 대표하는 그룹으로 성장함은 물론 배우로서 빛나기까지, 그 모든 여정에 SM엔터테인먼트가 함께할 수 있어 소중한 시간이었다”고 돌아봤다. 그러면서 “음악, 연기, 예능, MC 등 다양한 분야를 넘나들며 ‘올라운더 아티스트’로 눈부신 활약을 펼쳤다”고 유리에게 고마움을 전했다.유리는 2007년 소녀시대로 데뷔해 ‘다시 만난 세계’, ‘소원을 말해봐’ 등으로 인기를 끌었다. 이후 배우로 전향해 I AM.(2012), 노브레싱(2013), 돌핀(2024), 침범(2025) 등 영화에서 주연을 맡았다. 이밖에 예능 등 다양한 분야에서 활약했다. 지난 4월 막 내린 연극 ‘더 와스프’(THE WASP, 말벌)에도 출연했다.