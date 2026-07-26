“무릎 꿇고 지퍼 내려”…비비, 워터밤 파격 퍼포먼스에 ‘너무 야해’ 갑론을박[이슈픽]

세줄 요약 가수 비비가 워터밤 서울 2026 무대에서 흰색 점프수트와 파격 연출로 시선을 끌었다. 무릎을 꿇고 지퍼를 내리는 장면과 남성 댄서에 둘러싸인 퍼포먼스가 공개되며 선정성 논란이 일었고, 팬들 사이에서는 호평과 비판이 엇갈렸다. 워터밤 무대 파격 연출로 선정성 논란 확산

무릎 꿇고 지퍼 내린 장면에 반응 엇갈림

예술적 표현 vs 수위 조절 필요성 대립

이미지 확대 가수 비비가 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 행사에 참여했다. 워터밤 공식 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 비비가 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 행사에 참여했다. 워터밤 공식 인스타그램 캡처

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가수 비비가 워터밤 페스티벌 무대에서 선보인 파격 퍼포먼스를 두고 선정성 논란이 불거졌다.비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 행사에 참여했다.이날 비비는 실루엣이 드러나는 흰색 점프수트를 입고 무대에 올라 ‘밤양갱’, ‘나쁜X’ 등 히트곡을 선보였다.비비는 과감하면서도 섹시한 퍼포먼스로 관객들의 시선을 사로잡았다. 문제가 된 건 무대 도중 비비가 무릎을 꿇으면서 발생했다. 비비는 무릎 꿇은 자세로 물에 흠뻑 젖은 점프수트의 앞지퍼를 내렸고, 수트 안에 착용한 비키니 상의를 드러냈다.또 상의를 탈의한 남성 댄서 무리에 둘러싸인 채 무릎을 꿇는 연출도 선보였다. 비비는 남성 댄서들이 들고 있는 마이크를 올려다보며 노래했는데, 일각에서는 성적인 장면을 연상시킨다는 지적도 나왔다.해당 영상이 공개된 뒤 대중의 평가는 극명하게 엇갈렸다. 비비의 무대를 긍정적으로 본 이들은 “19세 이상 관람가 성인 행사에 어울리는 연출이었다”고 평가했다. 실제로 워터밤은 권은비 등 여성 아티스트들의 섹시한 매력을 앞세운 무대로 매년 화제를 모아온 바 있다. 이에 네티즌들은 “워터밤 가길 잘했다”, “비비다운 퍼포먼스였다”, “공연의 분위기가 한껏 달아올랐다” 등 호평을 쏟아냈다.반면 연출의 수위가 과하다는 지적도 나왔다. 이들은 “19금 무대라고 다 가능한 건 아니다”, “처음부터 비키니를 입고 하지, 저렇게 벗는 건 좀”, “저렇게까지 해야 하나”, “남자들 둘러싸고 있는 게 별로다”, “너무 노골적이라 민망하다” 등의 반응을 보였다.앞서 비비는 2022년 워터밤 무대에서도 티셔츠를 벗는 과정에서 비키니 끈이 풀리는 아찔한 상황을 겪은 바 있다. 당시 비비는 놀란 표정으로 급히 손으로 몸을 가렸고, 곧바로 스태프의 도움을 받아 의상을 정리한 뒤 공연을 이어갔다.이번 무대도 과감한 연출을 예술적 표현으로 봐야 한다는 의견과 대중 공연인 만큼 수위 조절이 필요했다는 의견이 맞서며 뜨거운 갑론을박이 펼쳐지고 있다.