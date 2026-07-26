동아시아 생태 거점으로…‘한국의 갯벌’ 유네스코 세계유산 확대 등재

한국 유네스코 세계유산 첫 확대 등재

한·중·북 아우르는 황해 갯벌 보전 협력

국제자연보전연맹 “추가 등재 분석 필요”

이미지 확대 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 25일 세계유산으로 결정된 충남 서산시 가로림만 갯벌의 모습. 한국의갯벌세계유산등재추진단 제공 닫기 이미지 확대 보기 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 25일 세계유산으로 결정된 충남 서산시 가로림만 갯벌의 모습. 한국의갯벌세계유산등재추진단 제공

유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’이 세계적 생태 거점으로서의 위상을 한층 강화했다. 국제 협력 논의도 본격화되면서 ‘동아시아의 갯벌’로 가치를 확장하는 계기를 마련했다.

이미지 확대 허민(왼쪽 세 번째) 국가유산청장과 박수현(왼쪽 네 번째) 충남도지사 등 지방자치단체장들이 25일 부산 벡스코에서 ‘한국의 갯벌’의 유네스코 세계유산 확대 등재를 축하하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 허민(왼쪽 세 번째) 국가유산청장과 박수현(왼쪽 네 번째) 충남도지사 등 지방자치단체장들이 25일 부산 벡스코에서 ‘한국의 갯벌’의 유네스코 세계유산 확대 등재를 축하하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’이 확대 등재되며 서산·무안·고흥·여수 갯벌이 새로 포함됐다. 면적도 22% 늘었고, 황해 갯벌 보전을 위한 한중 국제 협력 논의도 본격화됐다. 한국의 갯벌, 유네스코 확대 등재 승인

서산·무안·고흥·여수 갯벌 신규 포함

황해 갯벌 보전 위한 국제 협력 본격화

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지난 25일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 본회의에서 위원국들은 한국이 제출한 ‘한국의 갯벌’ 경계 변경(확대 등재) 안건을 최종 승인했다. 2021년 최초 등재 이후 5년 만이며, 한국 세계유산 가운데 ‘중대한 경계 변경’을 통한 확대 등재가 이뤄진 것은 이번이 처음이다.이번 결정으로 기존 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌에 더해 서산·무안·고흥·여수 갯벌이 새롭게 포함됐다. 이에 따라 ‘한국의 갯벌’은 보성-순천-여수-고흥 갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창 갯벌, 서천 갯벌, 서산 갯벌 등 6개 구성요소로 재편됐다. 면적도 기존 약 13만㏊에서 약 2만 7975㏊가 추가돼 22%가량 넓어졌다.한반도 서남해안을 따라 이어진 갯벌은 멸종위기종을 포함해 약 2400종의 생물이 서식하는 생태계이자 해마다 수백만 마리의 철새가 이동하는 핵심 기착지다.허민 국가유산청장은 “오랜 세월 갯벌을 삶의 터전으로 삼아온 주민들께 깊은 존경과 감사를 표한다”며 “생물다양성을 유지하는 갯벌이 모든 인류의 유산임을 기억하며 ‘탁월한 보편적 가치(OUV)’ 보존을 위해 지역사회와 함께 노력하겠다”고 밝혔다.등재를 계기로 국제 협력도 본격화됐다. 이날 유네스코와 한국의갯벌등재추진단, 세계연안포럼(WCF), 중국 옌청습지센터는 세미나를 열고 황해 갯벌과 연안 습지 보전을 위한 공동 선언문을 발표했다. 한국·중국·국제기구 소속 전문가들은 ‘국경을 넘어선 철새의 여정: 동아시아-대양주 철새 이동 경로 내 초국경적 협력을 통한 황해 갯벌 보존’을 주제로 의견을 나눴다. 북한이 올해 신도·문덕 지역을 아우르는 ‘조선민주주의인민공화국 서해안 연안습지’를 세계유산 등재를 위한 잠정목록에 올리면서 남북과 중국을 아우르는 협력 논의가 중요해졌다.유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’은 처음부터 순탄하게 등재된 사례는 아니었다. 2010년 잠정목록에 오른 뒤 2018년에는 서류 요건 미비로 한 차례 반려됐고, 2021년에도 국제자연보전연맹(IUCN)으로부터 등재 반려 권고를 받았다. 정부와 지방자치단체에선 갯벌 범위를 재조정하고 보완 자료를 마련한 끝에 2021년 첫 등재에 성공했고, 이번에는 그 범위를 다시 넓히는 데까지 이르렀다.3단계 추가 등재의 필요성도 제기됐다. 이날 본회의에서 팀 배드만 IUCN 보호보전유산지역국장은 “향후 잠재적 가치를 지닌 갯벌에 대한 추가 분석과 지역사회 지지 확보를 권고한다”고 강조했다.한국은 모두 17건의 세계유산을 보유하고 있다. 1995년 ‘석굴암·불국사’, ‘해인사 장경판전’, ‘종묘’를 시작으로 지난해에는 ‘반구천의 암각화’를 대표목록에 올렸다.