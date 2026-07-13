전남광주통합특별시 출범 축하…16일 광주청사서 ‘찾아가는 음악회’

1층 시민홀서 점심때 개최…KBS교향악단 현악·금관 앙상블 출연

여수음악제, 시민 위한 클래식공연 선사…화합·희망의 메시지 전달

이미지 확대 국내 대표 예술문화축제 여수음악제가 마련한 ‘찾아가는 음악회’가 오는 16일 광주청사 1층에서 열린다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 대표 예술문화축제 여수음악제가 마련한 ‘찾아가는 음악회’가 오는 16일 광주청사 1층에서 열린다. 전남광주통합특별시 제공

정통 클래식 명곡부터 영화음악, 대중에게 친숙한 음악까지 세대를 아우르는 프로그램으로 구성됐다.





먼저 현악 4중주 팀은

모차르트의 ‘

아이네 클라이네 나흐트 무지크‘

드보르자크의 ‘유모레스크’를 비롯해

영화 미션의 OST ‘가브리엘의 오보에’

영화 웰컴 투 동막골 OST ‘카자부에(Kazabue)’

콘수엘로 벨라스케스의 ‘베사메 무초’ 등을 섬세하고 따뜻한 선율로 들려준다.

세줄 요약 전남광주통합특별시 출범을 기념하는 찾아가는 음악회가 16일 낮 12시10분 광주청사 시민홀에서 열린다. 여수음악제와 KBS교향악단이 주관하며, 시민 누구나 점심시간에 클래식과 영화음악을 무료로 즐길 수 있다. 전남광주통합특별시 출범 축하 음악회 개최

16일 광주청사 시민홀, 점심시간 무료 공연

여수음악제·KBS교향악단 주관, 시민 관람

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전남광주통합특별시의 출범을 축하하기 위한 ‘정통 클래식 음악회’가 오는 16일 광주청사에서 열린다.전남광주통합특별시는 통합특별시 출범 축하 기념공연 ‘찾아가는 음악회’​를 오는 16일 낮 12시10분부터 1시간 동안 광주청사 1층 시민홀에서 개최한다고 13일 밝혔다.재단법인 여수음악제(이사장 박용하)와 KBS교향악단이 주관하는 이번 공연은 통합특별시의 새로운 출범을 시민들과 함께 축하하고, 문화예술을 통해 화합과 희망의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.점심시간을 활용해 일상 속에서 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있는 기회로, 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.‘찾아가는 음악회’는 국내 최고의 음악축제로 자리잡은 여수음악제가 10여년간 지속적으로 추진해 온 대표적 문화예술 프로그램이다. 공연장이라는 높은 문턱을 넘어 시민들의 일상 공간으로 직접 찾아가 음악을 선보임으로써 문화 접근성을 높이고 문화 향유 기회를 확대하는 데 목적을 두고 있다.이날 공연에는 KBS교향악단 현악 4중주팀과 금관 5중주팀이 출연, 아름다운 클래식의 선율과 함께 다채로운 무대를 선 보일 예정이다.정은아 KBS광주방송총국 아나운서의 사회로 진행되며이어서 금관 5중주 팀이 ▲오페라 ‘카르멘’을 시작으로 ▲디즈니 메들리 ▲전세계적으로 사랑받는 팝송인 토니 오란도 앤 던의 ‘옐로 리본’ ▲ 프랭크 시나트라의 ‘뉴욕 뉴욕’ ▲R＆B·소울 싱어송라이터인 존 레전드의 감미로운 명곡 ‘올 오브 미(All of Me)’ 등을 연주, 경쾌하고 웅장한 무대를 선보인다. 아울러 오보에와 바순 협연까지 더해져 다양한 악기의 매력을 한자리에서 만날 수 있는 풍성한 공연을 선사할 예정이다.박용하 여수음악제 이사장은 “이번 음악회는 ‘40년만의 전남·광주 통합’이라는 역사적인 출발을 기념하고 새로운 공동체의 결속을 다지기 위한 것”이라며 “국내 최고 수준의 클래식 공연을 통해 통합특별시 시민들이 문화예술을 향유하고 서로 소통하는 행복한 시간이 되길 바란다”고 말했다.한편, 여수음악제는 전남광주를 대표하는 문화예술축제로 KBS교향악단과 손잡고 클래식 음악의 대중화에 앞장서고 있다. 올해로 10회째를 맞는 여수음악제는 오는 8월29일부터 9월5일까지 여수 예울마루와 광주 등지에서 개최될 예정이다.