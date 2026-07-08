“추억·현대가 공존”…공주시, ‘1967 호서극장’ 개관

세줄 요약 공주시가 1967 호서극장을 미디어아트 복합문화공간으로 새로 꾸며 개관했다. 옛 극장의 추억을 살리면서 아카이브 전시실, 소통 공간, 전망대 등을 갖춰 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있게 했다. 옛 호서극장, 미디어아트 복합공간으로 재개관

총 90억원 투입, 전시·소통·전망 기능 결합

31일까지 무료 운영, 관광자원화 기대

이미지 확대 8일 ‘1967 호서극장’ 개관식이 열리고 있다. 공주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 ‘1967 호서극장’ 개관식이 열리고 있다. 공주시 제공

이미지 확대 8일 새롭게 개관한 충남 공주시 ‘1967 호서극장’ 전경. 공주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 새롭게 개관한 충남 공주시 ‘1967 호서극장’ 전경. 공주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 공주시는 8일 ‘1967 호서극장’ 개관식을 열고 운영을 시작했다고 밝혔다.호서극장은 1960년대부터 1990년대까지 삶의 애환을 달래던 시민 문화생활의 중심지였다.하지만 경영난과 영상 산업의 변화로 폐업하게 돼 최근까지 유휴 공간으로 남아 있었다.시는 옛 극장 건물을 현대적 의미로 재해석해 활용하기 위해 ‘1967 호서극장 조성 사업’을 추진했다.이번 사업은 충청남도 균형발전사업으로 도비 35억원을 포함해 총 90억원의 사업비가 투입됐다.호서극장의 주요 시설은 미디어아트 상영을 주목적으로 하는 복합문화공간과 아카이브 전시실, 시민 소통 및 휴식 공간, 전망대 등으로 구성됐다.1층 복합문화공간에 설치된 가로 21m, 세로 13m, 높이 7m의 엘이디(LED)월은 선명한 화질과 다이내믹한 연출이 가능하다.2층은 시민 소통 공간과 3가지 테마의 빈티지 공간으로 구성했다. 1960년대의 느낌을 살리는 데 중점을 두기 위해서다.3층은 극장 운영 당시 영사실로 쓰였던 공간으로 영사기사의 작업 공간을 재현하고 제민천 일대가 한눈에 들어오는 전망대 역할도 겸하도록 꾸며졌다.시는 개관을 맞아 31일까지 관람료 없이 무료로 운영할 예정이다. 호서극장은 매주 화요일부터 일요일까지 낮 12시부터 오후 9시까지 운영된다. 매주 월요일(공휴일인 경우 익일) 휴관한다.최원철 시장은 “다시 태어난 호서극장이 당시 세대에게는 추억을 회상하는 시간을 선사하고, 젊은 세대에게는 새 콘텐츠로 흥미를 유발해 특색 있는 관광자원으로 자리매김하기를 바란다”고 말했다.호서극장 최초 개관 시기는 호서화물자동차조합이 공주읍공관을 인수해 명칭을 변경하고 개관한 1963년이지만, 1967년 대대적인 개축 공사를 통해 지금의 형태를 띠게 됐다.