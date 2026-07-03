여름 충남 3색(色) 매력 ‘풍덩’…대천·만리포·춘장대 4일 개장

세줄 요약 충남도가 여름 휴가철을 맞아 대천·만리포·춘장대 해수욕장 개장 소식과 함께 보령, 부여, 당진, 금산의 축제·관광지를 묶은 ‘충남 여름 3색 로드’를 소개했다. 머드축제, 연꽃축제, 삼계탕축제와 해바라기·배롱나무 명소도 함께 안내했다. 대천·만리포·춘장대 4일 개장, 피서객 맞이

보령·부여·당진·금산 여름 축제·명소 연계

충남 여름 3색 로드와 관광 혜택 안내

지난해 열린 보령머드축제 현장. 보령시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 보령머드축제 현장. 보령시 제공

이미지 확대 조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 당진 합덕제. 당진시 제공 닫기 이미지 확대 보기 조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 당진 합덕제. 당진시 제공

이미지 확대 금산세계인삼엑스포광장. 금산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 금산세계인삼엑스포광장. 금산군 제공

이미지 확대 ‘충남 여름 3색(色) 로드’. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘충남 여름 3색(色) 로드’. 도 제공

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충남도가 여름 휴가철을 맞아 지역 대표 축제와 여름꽃을 주제로 부여·당진·금산·보령 등 명소 소개에 나섰다. 충남 서해안 해수욕장들은 4일부터 순차적으로 피서객을 맞는다.보령시와 태안·서천군 등에 따르면 보령 대천, 태안 만리포, 서천 춘장대 해수욕장이 4일 개장해 다음 달 23일까지 운영된다.충남지역 대표 해수욕장은 26개다. 보령 무창포와 태안지역 20곳 등 나머지 해수욕장들은 1주일 뒤인 11일 개장한다.도는 7월 ‘충남 여름 3색(色) 로드’를 주제로 지역 대표 축제와 여름꽃 명소를 연계해 당일 또는 1박 2일 일정으로 즐길 수 있는 여행지를 소개한다◇ ‘디톡스 로드’ 일상의 스트레스를 날릴 머드 디톡스, 보령보령은 바다와 숲이 어우러진 여름 대표 관광지다.숲과 서해 낙조를 즐길 수 있는 원산도 자연휴양림과 신선한 수산물을 맛볼 수 있는 대천항, 동양 유일의 조개껍질 백사장과 짚트랙·스카이바이크 등 다양한 해양레저를 즐길 수 있는 대천해수욕장이 대표적이다.7월 24일∼8월 9일 열리는 보령머드축제는 머드 체험과 슈퍼 케이-팝(K-POP) 콘서트, 빅 머드쇼 등 공연이 펼쳐지며, 인근 보령머드테마파크에선 머드의 효능과 가치를 더 깊이 체험할 수 있다.◇ ‘연꽃 로드’ 초록 융단 위에 피어난 천년의 설렘, 부여·당진부여는 백제 역사 문화유산과 연꽃 명소를 함께 둘러볼 수 있는 여행지다.부소산성과 낙화암은 백제 역사와 백마강 경관을 감상할 수 있는 명소이며, 정림사지는 백제 석조문화의 뛰어난 예술성을 보여준다.당진은 연꽃 명소와 종교 문화유산을 함께 즐길 수 있는 여행지다. 면천읍성 골정지에선 연꽃을 보며 옛 정취를 느낄 수 있고 솔뫼성지·신리성지·합덕성당을 잇는 버그내 순례길은 사색과 치유의 여행지로 주목받고 있다.조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 합덕제에선 7월 3∼5일 당진 합덕연꽃축제가 열려 축제 기간 드론 라이트 쇼와 오색 낙화놀이가 진행된다.◇ ‘보양 로드’ 몸과 마음을 채우는 건강한 여름, 금산금산은 인삼과 자연을 중심으로 한 건강 여행지로, 월영산 출렁다리는 금강과 월영산 산세를 조망할 수 있는 금산 대표 명소다.전통 인삼 재배 환경을 살펴볼 수 있는 전망대 삼락원과 인근 인삼어죽마을, 금산역사문화박물관과 금산인삼관도 인기다.금산세계인삼엑스포광장에선 7월 10∼12일 금산 인삼을 활용한 다양한 먹거리·체험을 즐길 수 있는 제6회 금산 삼계탕축제가 열린다.◇ 충남의 여름 꽃 명소여름철 도내 곳곳에서는 연꽃과 해바라기, 배롱나무 등 다양한 자연 풍경을 만날 수 있다.강렬한 여름의 기운을 느낄 수 있는 해바라기 명소로는 서산 하솔마을과 논산 솟대마을가 대표적이다.차분하고 우아한 배롱나무 명소로는 논산 명재고택과 종학당, 충곡서원, 돈암서원을 비롯해 서천 문헌서원, 아산 현충사, 공주 신원사 등이 인기다.도 관계자는 “당진·금산 반값 여행 지원사업과 충남투어패스, 반값 관광택시, 지역사랑 철도여행, 디지털 관광주민증 등 다양한 관광 혜택도 제공 중”이라며 “여행 전 충남관광 누리집을 참고해 알뜰하게 여행을 즐길 수 있다”고 말했다.