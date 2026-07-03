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여름 충남 3색(色) 매력 ‘풍덩’…대천·만리포·춘장대 4일 개장

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-04 08:40
수정 2026-07-04 08:40
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세줄 요약
  • 대천·만리포·춘장대 4일 개장, 피서객 맞이
  • 보령·부여·당진·금산 여름 축제·명소 연계
  • 충남 여름 3색 로드와 관광 혜택 안내
충남도가 여름 휴가철을 맞아 지역 대표 축제와 여름꽃을 주제로 부여·당진·금산·보령 등 명소 소개에 나섰다. 충남 서해안 해수욕장들은 4일부터 순차적으로 피서객을 맞는다.

보령시와 태안·서천군 등에 따르면 보령 대천, 태안 만리포, 서천 춘장대 해수욕장이 4일 개장해 다음 달 23일까지 운영된다.

충남지역 대표 해수욕장은 26개다. 보령 무창포와 태안지역 20곳 등 나머지 해수욕장들은 1주일 뒤인 11일 개장한다.

도는 7월 ‘충남 여름 3색(色) 로드’를 주제로 지역 대표 축제와 여름꽃 명소를 연계해 당일 또는 1박 2일 일정으로 즐길 수 있는 여행지를 소개한다

지난해 열린 보령머드축제 현장. 보령시 제공
지난해 열린 보령머드축제 현장. 보령시 제공


◇ ‘디톡스 로드’ 일상의 스트레스를 날릴 머드 디톡스, 보령

보령은 바다와 숲이 어우러진 여름 대표 관광지다.

숲과 서해 낙조를 즐길 수 있는 원산도 자연휴양림과 신선한 수산물을 맛볼 수 있는 대천항, 동양 유일의 조개껍질 백사장과 짚트랙·스카이바이크 등 다양한 해양레저를 즐길 수 있는 대천해수욕장이 대표적이다.

7월 24일∼8월 9일 열리는 보령머드축제는 머드 체험과 슈퍼 케이-팝(K-POP) 콘서트, 빅 머드쇼 등 공연이 펼쳐지며, 인근 보령머드테마파크에선 머드의 효능과 가치를 더 깊이 체험할 수 있다.

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조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 당진 합덕제. 당진시 제공
조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 당진 합덕제. 당진시 제공


◇ ‘연꽃 로드’ 초록 융단 위에 피어난 천년의 설렘, 부여·당진

부여는 백제 역사 문화유산과 연꽃 명소를 함께 둘러볼 수 있는 여행지다.

부소산성과 낙화암은 백제 역사와 백마강 경관을 감상할 수 있는 명소이며, 정림사지는 백제 석조문화의 뛰어난 예술성을 보여준다.

당진은 연꽃 명소와 종교 문화유산을 함께 즐길 수 있는 여행지다. 면천읍성 골정지에선 연꽃을 보며 옛 정취를 느낄 수 있고 솔뫼성지·신리성지·합덕성당을 잇는 버그내 순례길은 사색과 치유의 여행지로 주목받고 있다.

조선 3대 저수지이자 세계관개시설물유산으로 지정된 합덕제에선 7월 3∼5일 당진 합덕연꽃축제가 열려 축제 기간 드론 라이트 쇼와 오색 낙화놀이가 진행된다.

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금산세계인삼엑스포광장. 금산군 제공
금산세계인삼엑스포광장. 금산군 제공


◇ ‘보양 로드’ 몸과 마음을 채우는 건강한 여름, 금산

금산은 인삼과 자연을 중심으로 한 건강 여행지로, 월영산 출렁다리는 금강과 월영산 산세를 조망할 수 있는 금산 대표 명소다.

전통 인삼 재배 환경을 살펴볼 수 있는 전망대 삼락원과 인근 인삼어죽마을, 금산역사문화박물관과 금산인삼관도 인기다.

금산세계인삼엑스포광장에선 7월 10∼12일 금산 인삼을 활용한 다양한 먹거리·체험을 즐길 수 있는 제6회 금산 삼계탕축제가 열린다.

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‘충남 여름 3색(色) 로드’. 도 제공
‘충남 여름 3색(色) 로드’. 도 제공


◇ 충남의 여름 꽃 명소

여름철 도내 곳곳에서는 연꽃과 해바라기, 배롱나무 등 다양한 자연 풍경을 만날 수 있다.

강렬한 여름의 기운을 느낄 수 있는 해바라기 명소로는 서산 하솔마을과 논산 솟대마을가 대표적이다.

차분하고 우아한 배롱나무 명소로는 논산 명재고택과 종학당, 충곡서원, 돈암서원을 비롯해 서천 문헌서원, 아산 현충사, 공주 신원사 등이 인기다.

도 관계자는 “당진·금산 반값 여행 지원사업과 충남투어패스, 반값 관광택시, 지역사랑 철도여행, 디지털 관광주민증 등 다양한 관광 혜택도 제공 중”이라며 “여행 전 충남관광 누리집을 참고해 알뜰하게 여행을 즐길 수 있다”고 말했다.
보령 이종익 기자
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