日서 돌아온 분청사기·불화, 보물 됐다

세줄 요약 국가유산청이 분청사기 음각선어문 편병과 부산 범어사, 부안 내소사, 완주 위봉사, 여수 흥국사 관련 문화유산 등 5건을 보물로 지정했다. 특히 미국 경매 최고가를 기록한 편병은 일제강점기 반출 뒤 돌아온 유물로 예술성과 보존 가치가 크다고 평가됐다. 분청사기 편병, 미국 경매 최고가 기록 뒤 보물 지정

범어사·내소사 벽화, 불교 도상과 신앙 세계 구현

위봉사 불상·흥국사 불화, 조선 불교미술 연구 자료

이미지 확대 26일 국가 유산 보물로 지정된 분청사기 음각선어문 편병. 국가유산청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 26일 국가 유산 보물로 지정된 분청사기 음각선어문 편병. 국가유산청 제공.

이미지 확대 부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화. 국가유산청 제공

이미지 확대 부산 범어사 대웅전 벽화 일부 모습. 왼쪽은 관음보살도, 오른쪽은 달마대사도다. 국가유산청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 부산 범어사 대웅전 벽화 일부 모습. 왼쪽은 관음보살도, 오른쪽은 달마대사도다. 국가유산청 제공.

이미지 확대 전북 완주 위봉사 목조관음보살입상 및 지장보살입상. 국가유산청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 전북 완주 위봉사 목조관음보살입상 및 지장보살입상. 국가유산청 제공.

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2018년 미국의 한 경매에서 분청사기 경매 역사상 역대 최고가 기록을 세운 것으로 알려진 유물이 보물이 됐다. 국가유산청은 “‘분청사기 음각선어문 편병’과 ‘부산 범어사 대웅전 벽화’, ‘부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화’ 등 총 5건의 문화유산을 보물로 지정했다”고 26일 밝혔다.‘분청사기 음각선어문 편병’은 15∼16세기경 전라도 지역에서 만든 것으로 추정된다. 먼저 물레로 둥근 병을 만든 뒤, 몸통을 두드려 면을 만들고 굽을 깎아 편병(扁甁·자라 모양으로 만든 병) 형태로 제작됐다.표면엔 문양을 새겼다. 한쪽에는 헤엄치는 물고기 한 마리, 다른 쪽에는 기하학적 문양, 이른바 선문(線文·줄로 이루어진 무늬)이 남아 있다.오랜 시간 타지를 떠돌다 돌아온 사연도 애틋하다. 일제강점기인 1930년대 일본 소장가가 구입해 반출했고, 이후 다른 컬렉터가 소장하다 2018년 크리스티 뉴욕 경매에 내놓은 것으로 전해진다.편병은 당시 경매에서 낮은 추정가(15만 달러)의 20배가 넘는 313만 2500달러(약 33억 2500만 원)에 낙찰됐다. 국가유산청은 “자유분방하면서도 조화로운 구성이 돋보이는 문화유산”이라며 “독창적이며 예술성이 뛰어나 보물로 지정해 보존할 가치가 있다”고 설명했다.부산 범어사, 부안 내소사 등 주요 사찰의 문화유산도 이날 보물로 지정됐다. ‘부산 범어사 대웅전 벽화’는 대웅전 내부 동·서쪽 벽에 그려진 불화 4점이다. 석가여래를 본존으로 양옆에 약사여래와 아미타여래를 배치하는 삼불 신앙의 세계가 어떻게 구현됐는지 보여준다.‘부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화’는 대웅보전의 후불벽에 그려진 작품이다. 백의를 걸친 관음보살을 표현했다. 당시 유행했던 불화 도상과 양식을 담고 있어 학술 가치가 크다.완주 위봉사의 목조관음보살입상과 지장보살입상은 1605년 위봉사 북암에 봉안하기 위해 조성한 네 보살상 가운데 일부다. 현재 보광명전에 봉안돼 있다. 1989년 도난당한 뒤 2016년 다시 찾은 불교유산으로, 조선시대 보살상 중에서도 비교적 규모가 큰 편이라 불교 조각사 연구에서 중요한 자료로 여겨진다.‘여수 흥국사 제석천·천룡도’는 18세기에 활동한 전설적인 화승 의겸의 화풍을 계승한 그림이다. 제석천도와 천룡도가 쌍을 이루고 있다.