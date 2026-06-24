관광공사·K팝 스타, 지역관광 캠페인 맞손…경주·순천·부산·강릉 콘텐츠 순차 공개

세줄 요약 한국관광공사가 K팝 아티스트와 함께 방한 캠페인 BIAS를 11월 말까지 진행했다. 엑소 카이·세훈, 몬스타엑스, 스트레이 키즈, 투어스가 순천·경주·부산·강릉을 직접 소개했고, 영상은 공식 채널과 여행 플랫폼, VISITKOREA에서 순차 공개된다. K팝 아티스트 협업 방한 캠페인 BIAS 진행

순천·경주·부산·강릉 지역 관광 콘텐츠 제작

유튜브·플랫폼·VISITKOREA 연계 홍보 강화

이미지 확대 ‘BIAS’ 캠페인 중 스트레이키즈의 부산편 모습. 한국관광공사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ‘BIAS’ 캠페인 중 스트레이키즈의 부산편 모습. 한국관광공사 제공.

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한국관광공사가 K팝 아티스트와 함께 신규 방한 캠페인 ‘BIAS(Be In Artists’ Scenes)’를 11월 말까지 진행한다.‘BIAS’는 해외 K팝 팬덤에서 ‘최애 아티스트’를 뜻하는 단어 ‘Bias’에서 따온 것이다. 아티스트가 직접 경험한 국내 명소의 매력을 전 세계 팬들에게 알린다는 취지를 담았다.공사는 SM·스타쉽·JYP·하이브 등 대형 기획사와 협력해 아티스트별 지역 관광 영상 콘텐츠를 제작했다. 엑소 카이·세훈(전남 순천), 몬스타엑스(경북 경주), 스트레이 키즈(부산), 투어스(강원 강릉) 등 4개 팀이 각 지역을 직접 방문해 한국 여행의 매력을 소개하며, 영상은 각 아티스트 공식 유튜브 채널을 통해 7월 9일까지 순차 공개된다.주요 여행 플랫폼과의 연계도 추진된다. 영상 촬영지와 체험 콘텐츠 관련 상품 기획전을 주요 플랫폼에서 운영해 팬들의 관심이 실제 방한과 여행 소비로 이어지도록 설계했다. 한국관광 통합 플랫폼 ‘VISITKOREA’ 내에는 전용 캠페인 페이지를 개설해 아티스트 방문 명소와 영상 콘텐츠를 소개하고 온라인 여행 상품 구매를 유도할 계획이다.공사는 2024년 SM 엔터테인먼트와 맺은 업무 협약을 기반으로 방한 프로모션 협업을 이어왔으며, 올해 엑소 카이·세훈의 로컬 여행 콘텐츠를 시작으로 참여 아티스트를 확대했다.박성혁 사장은 “K팝 팬덤은 좋아하는 아티스트가 다녀간 곳이라면 기꺼이 찾아가는 강한 동기를 가졌다”며 “K콘텐츠 트렌드를 반영한 협업 프로모션을 지속 발굴해 팬덤의 열정이 지역 방문과 소비로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.