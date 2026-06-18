어벤지드 세븐폴드·송골매 등 부산국제록페스티벌 1차 출연진 공개

세줄 요약 부산시가 2026 부산국제록페스티벌 1차 출연진 23개 팀을 공개했다. 어벤지드 세븐폴드, 송골매, 크리프하이프, 서치모스 등 국내외 록밴드가 포함됐고, 10월 2~4일 삼락생태공원에서 27주년 축제가 열린다. 1차 출연진 23개 팀 공개

어벤지드 세븐폴드·송골매 포함

10월 삼락생태공원 27주년 개최

이미지 확대 ‘2026 부산국제록페스티벌’ 1차 출연진 23개 팀. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 부산국제록페스티벌’ 1차 출연진 23개 팀. 부산시 제공

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부산시는 ‘2026 부산국제록페스티벌’ 1차 출연진 23개 팀을 18일 공개했다.1차 출연진에는 빌보드 1위 앨범을 보유한 미국을 대표하는 헤비메탈 밴드 ‘어벤지드 세븐폴드’, 1979년 결성된 대한민국 록 음악의 살아있는 전설 ‘송골매’, 데뷔 이후 처음으로 한국 관객들과 만나는 인기 록밴드 ‘크리프하이프’, 재결성 이후 아시아 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는 ‘서치모스’, 일본 슈게이즈 신을 대표하는 밴드 ‘양문학’ 등 화려한 아티스트들이 이름을 올렸다.이 밖에도 아시아 전역에서 사랑받는 글로벌 밴드 ‘씨엔블루’, 호주를 대표하는 차세대 인디록 밴드 ‘스페이시 제인’, 부산을 기반으로 활발한 활동을 이어가고 있는 ‘밴드기린’과 ‘해서웨이’ 등 다양한 국내외 출연진이 무대를 장식할 예정이다.올해로 27주년을 맞는 부산국제록페스티벌은 문화체육관광부 선정 예비 글로벌 축제로 10월 2~4일 삼락생태공원에서 열린다.한편 부산국제록페스티벌의 축제 분위기를 미리 선보이는 사전 행사 ‘로드 투 부락’(Road to BU-ROCK)’은 올해 7회에 걸쳐 성황리에 진행되고 있다.지난 5월 부산과 대만 타이중, 6월 서울에서 개최된 로드 투 부락은 향후 광주, 제주, 울산을 거쳐 일본 후쿠오카까지 이어지며, 부산국제록페스티벌의 매력을 더욱 널리 알릴 예정이다.