어벤지드 세븐폴드·송골매 등 부산국제록페스티벌 1차 출연진 공개

세줄 요약
- 1차 출연진 23개 팀 공개
- 어벤지드 세븐폴드·송골매 포함
- 10월 삼락생태공원 27주년 개최
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‘2026 부산국제록페스티벌’ 1차 출연진 23개 팀. 부산시 제공
부산시는 ‘2026 부산국제록페스티벌’ 1차 출연진 23개 팀을 18일 공개했다.
1차 출연진에는 빌보드 1위 앨범을 보유한 미국을 대표하는 헤비메탈 밴드 ‘어벤지드 세븐폴드’, 1979년 결성된 대한민국 록 음악의 살아있는 전설 ‘송골매’, 데뷔 이후 처음으로 한국 관객들과 만나는 인기 록밴드 ‘크리프하이프’, 재결성 이후 아시아 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는 ‘서치모스’, 일본 슈게이즈 신을 대표하는 밴드 ‘양문학’ 등 화려한 아티스트들이 이름을 올렸다.
이 밖에도 아시아 전역에서 사랑받는 글로벌 밴드 ‘씨엔블루’, 호주를 대표하는 차세대 인디록 밴드 ‘스페이시 제인’, 부산을 기반으로 활발한 활동을 이어가고 있는 ‘밴드기린’과 ‘해서웨이’ 등 다양한 국내외 출연진이 무대를 장식할 예정이다.
올해로 27주년을 맞는 부산국제록페스티벌은 문화체육관광부 선정 예비 글로벌 축제로 10월 2~4일 삼락생태공원에서 열린다.
한편 부산국제록페스티벌의 축제 분위기를 미리 선보이는 사전 행사 ‘로드 투 부락’(Road to BU-ROCK)’은 올해 7회에 걸쳐 성황리에 진행되고 있다.
지난 5월 부산과 대만 타이중, 6월 서울에서 개최된 로드 투 부락은 향후 광주, 제주, 울산을 거쳐 일본 후쿠오카까지 이어지며, 부산국제록페스티벌의 매력을 더욱 널리 알릴 예정이다.
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