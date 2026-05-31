야구공·반려견 품은 불교박람회…11일~14일 대구서 ‘힙불교’ 열풍 잇나

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세줄 요약 대구 엑스코에서 열리는 2026 대한민국불교문화엑스포가 야구공, 농구공, 반려견을 앞세워 불교를 친숙한 문화로 풀어냈다. 스님과 스포츠 스타, 연예인이 적은 메시지를 전시하고, 관람객은 공 뽑기와 공 수거 체험으로 행운을 찾아보게 했다. 대구 불교박람회, 야구공·반려견 결합한 체험형 전시

스님·스포츠 스타·연예인 메시지 담은 공 전시

불교를 친숙한 문화 콘텐츠로 확장하려는 시도

이미지 확대 ‘누구나 좋아하는 ○놀이’ 중 한 장면. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ‘누구나 좋아하는 ○놀이’ 중 한 장면. 조계종 제공.

이미지 확대 대구 불교박람회 포스터. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 대구 불교박람회 포스터. 조계종 제공.

이미지 확대 불교박람회 중 한 장면. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 불교박람회 중 한 장면. 조계종 제공.

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반려견과 함께 불교 박람회장을 찾는다. 개의 출입을 엄금하는 사찰 분위기와 정반대다. 행운 코인으로 공을 뽑으면 프로야구 삼성 라이온즈 구자욱 선수의 사인과 응원 메시지가 담긴 야구공, 대한불교조계종 총무원장인 진우 스님이 ‘마음을 평안히’라는 문구를 적은 농구공을 받을 수도 있다. 최근 ‘힙불교’ 열풍을 이끄는 불교계가 대구에서 열리는 불교박람회를 통해 대중과의 접점을 넓힌다는 계획이다. 스포츠와 반려동물을 통해 불교를 보다 친숙한 문화 콘텐츠로 풀어내겠다는 시도다.오는 11일부터 14일까지 대구 엑스코에서 열리는 ‘2026 대한민국불교문화엑스포’의 주제는 ‘색즉시○, ○즉시색(色卽是○ ○卽是色), 누구나 좋아하는 ○놀이’다. 반야심경의 ‘색즉시공 공즉시색’에서 착안해 불교의 공(空)을 놀이와 체험의 언어로 풀어낸다. 야구공·축구공·농구공에 사인과 메시지를 담은 ‘행운의 전당’도 이런 기획의 연장선에 있다.단연 눈길을 끄는 공간은 ‘행운의 전당’이다. 야구공과 축구공, 농구공, 미러볼 등에 스님과 스포츠 스타, 연예인들이 직접 적은 문구를 전시한다. 구자욱·양준혁·이대호 등 야구인들은 물론 세징야, DJ소다, 배우 문소리, 개그맨 뉴진스님(윤성호)까지 참여한다.관람객이 참여하는 ‘공 뽑기’와 ‘공 수거’ 이벤트도 진행된다. 관람객들은 행운 코인을 활용해 공을 뽑고, 여기에 적힌 메시지를 읽으며 자신만의 행운을 찾아보는 체험을 할 수 있다.이번 엑스포는 불교와 반려동물을 결합한 국내 최초 ‘펫 프렌들리 불교박람회’를 표방한이다. 반려동물과 함께 입장할 수 있도록 운영되며, 반려동물 관련 체험과 콘텐츠를 별도로 마련했다. 생명 존중과 자비라는 불교 가치를 반려 문화와 연결해 새로운 관람 경험을 제안한다. 조계종 관계자는 “예전 불교박람회가 염주와 불상, 사찰 용품을 전시하는 공간이었다면, 이제는 야구공과 반려견, 캐릭터 상품이 함께하는 문화축제로 변신하고 있다”고 밝혔다.