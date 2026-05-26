“세계 5대 관광도시 도약하려면 정책 대전환 필요”…정원오 서울시장 후보 관광위원회 정책토론회 개최

세줄 요약 서울 관광이 외국인 3000만명과 세계 5대 도시 도약을 위해 개별관광객 중심으로 바뀌어야 한다는 토론회가 열렸다. 관광부시장 도입, 5000억원 펀드, 예산 1% 상향, 원 서울 패스와 청년 육성도 제안됐다. 개별관광객 중심 정책 전환 필요

관광부시장·기금·예산 확대 제안

원 서울 패스·청년 육성 등 논의

이미지 확대 26일 서울 중구 태평빌딩 정원오 후보캠프 회의실에서 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 ‘관광위원회’(상임위원장 김형우) 주최로 열린 ‘상생과 누림의 명품관광도시 서울, 관광미래정책 토론회’에서 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 왼쪽 네 번째부터 박양우 전 문화체육관광부 장관, 정원오 서울시장 후보,김형우 한반도문화관광연구원 원장. 사진: 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 관광위원회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 중구 태평빌딩 정원오 후보캠프 회의실에서 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 ‘관광위원회’(상임위원장 김형우) 주최로 열린 ‘상생과 누림의 명품관광도시 서울, 관광미래정책 토론회’에서 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 왼쪽 네 번째부터 박양우 전 문화체육관광부 장관, 정원오 서울시장 후보,김형우 한반도문화관광연구원 원장. 사진: 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 관광위원회 제공.

이미지 확대 26일 서울 중구 태평빌딩 정원오 후보캠프 회의실에서 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 ‘관광위원회’(상임위원장 김형우) 주최로 열린 ‘상생과 누림의 명품관광도시 서울, 관광미래정책 토론회’에서 참석자들이 토론을 하고 있다. 사진: 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 관광위원회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 중구 태평빌딩 정원오 후보캠프 회의실에서 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 ‘관광위원회’(상임위원장 김형우) 주최로 열린 ‘상생과 누림의 명품관광도시 서울, 관광미래정책 토론회’에서 참석자들이 토론을 하고 있다. 사진: 정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 관광위원회 제공.

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서울이 ‘외국인 관광객 3000만명 달성’과 ‘세계 5대 관광도시’로 도약하기 위해서는 개별 관광 시장 확대에 맞춘 관광 콘텐츠 확대와 관광 정책의 대전환이 필요하다는 의견이 제기됐다.서울의 관광 정책이 단체 관광객 중심에서 벗어나 개별 관광객들이 서울의 로컬 라이프를 깊이 체험할 수 있도록 선제적인 관광 정책이 나와야 한다는 것이다.이를 위해 관광부시장 도입 등 관광 콘트롤 타워 강화와 5000억원 펀드 조성, 관광 예산 비중을 현행 0.4% 미만에서 1% 이상으로 대폭 상향해야 한다는 설명이다.정원오 서울시장 후보 직속 문화예술도시위원회 ‘관광위원회’(상임위원장 김형우)는 26일 서울 중구 태평빌딩 정원오 후보캠프 회의실에서 ‘상생과 누림의 명품관광도시 서울, 관광미래정책 토론회’를 개최했다.이날 토론회에는 박양우 전 문화체육관광부 장관의 격려사에 이어 김형우 한반도문화관광연구원 원장이 발제를 맡아 진행됐다.토론은 김대관 경희대 호텔관광대학 교수가 좌장으로 나서 심도 있는 논의를 이끌었다. 패널로는 김남조 한양대 관광학부 교수, 박찬일 셰프＆ 칼럼니스트, 주상용 코리아미래연구소 이사, 김학준 경희사이버대학교 스포츠경영학과장, 이병철 경기대 관광전문대학원 교수, 임두종 여행정보신문 대표, 박정록 전 서울시관광협회 부회장 등 각계 전문가들이 참석해 실질적인 서울관광의 발전 방향을 모색했다.박 전 장관은 격려사에서 “서울은 K팝, K푸드, K뷰티 등 한국적 콘텐츠가 집중돼 있는 대한민국 외래관광의 핵심 거점”이라면서 “AI 시대에 맞춰 관광객들이 휴대전화로 이동과 예약, 결제 등을 해결할 수 있는 스마트 관광도시로 전환이 필요하다”고 말했다.김형우 원장은 발제를 통해 개별관광객 중심으로 바뀌고 있는 관광시장 변화에 맞춘 콘텐츠 전환 필요성을 제기됐다. 그는 “외래객 숫자 확대보다 관광 생태계 재편과 질적 성장이 중요하다”며 “관광을 도시 경쟁력을 만드는 산업으로 접근해야 한다”고 말했다. 이어 “이제 서울 여행은 단순한 명소 방문을 넘어, 여행객이 현지인처럼 서울의 일상을 깊이 체험하고 지역 상권과 상생하는 방향으로 진화해야 한다”고 강조했다.주상용 이사도 “2030세대 개별관광객은 서울의 명소보다 서울의 생활과 취향을 경험하려는 경향이 강하다”며 “서울 관광도 로컬 콘텐츠 중심으로 바뀌고 있다”고 설명했다.김남조 교수는 “코로나 팬더믹 이후 관광 생태계가 크게 흔들렸지만 이후 산업 안전장치는 충분히 마련되지 못했다”며 “서울시 차원의 관광진흥기금이 필요하다”고 말했다. 2030년까지 재난지원 및 유망 스타트업 지원을 위해 5000억원 규모의 서울관광진흥기금을 조성하는 방안도 제시했다. 관광 예산 비중 역시 현행 0.4% 미만에서 최소 1% 이상으로 대폭 상향해야 한다는 것이다.박찬일 셰프는 “관광객들이 오래 머물 수 있는 콘텐츠와 미식 인프라는 부족하다”며 “위생과 결제, 다국어 안내 같은 기본 인프라가 관광 만족도를 좌우한다”고 지적했다.한편 이날 토론회에서는 개별 여행객들의 편의를 위한 서울의 교통·관광·상권을 하나로 잇는 통합 패스인 ‘원 서울 패스’(가칭) 출시와 도보나 자전거 이용 친환경 관광객들에게는 디지털 보상을 제공하는 ‘그린 서울 라이프’ 캠페인 등도 제안됐다.아울러 중소 관광기업의 해외 진출을 돕는 ‘서울 관광기업 지원센터’를 설립과 로컬 가이드와 미식 투어 등을 이끌 ‘서울 관광청년 1만명 육성’에 대한 의견도 나왔다.