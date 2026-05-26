아이유·변우석 ‘대군부인’ OTT서 못 보나…“폐기” 청원 충족 ‘국회로’

“역사 왜곡…방영 중단 및 폐기”

청원 닷새째 동의 5만명 돌파

이미지 확대 드라마 ‘21세기 대군부인’. MBC 닫기 이미지 확대 보기 드라마 ‘21세기 대군부인’. MBC

이미지 확대 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란과 관련, 한국사 강사 최태성이 자신의 소셜미디어(SNS)에 극중 이안대군(변우석)이 왕으로 즉위하면서 중국의 신하가 쓰던 ‘구류면류관’을 쓴 것에 대해 비판하는 게시물을 올렸다. 최태성 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란과 관련, 한국사 강사 최태성이 자신의 소셜미디어(SNS)에 극중 이안대군(변우석)이 왕으로 즉위하면서 중국의 신하가 쓰던 ‘구류면류관’을 쓴 것에 대해 비판하는 게시물을 올렸다. 최태성 인스타그램

이미지 확대 즉위식 장면에서 신하들이 제후국 군주에게 쓰는 ‘천세’(千歲) 구호를 외치고 있다. MBC 방송화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 즉위식 장면에서 신하들이 제후국 군주에게 쓰는 ‘천세’(千歲) 구호를 외치고 있다. MBC 방송화면 캡처

세줄 요약 아이유·변우석 주연 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 요구한 국민동의청원이 5만명 동의를 넘겨 국회 상임위로 회부됐다. 청원인은 중국식 복식과 예법, ‘천세’ 구호 사용이 역사 왜곡과 문화 공정이라고 주장했다. 방영 중단·콘텐츠 폐기 청원, 5만명 동의로 국회 회부

중국식 복식·예법·‘천세’ 구호 사용, 역사 왜곡 논란

제작진 사과에도 삭제·퇴출 요구, OTT 확산 우려

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아이유·변우석 주연 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 요구하는 국회 국민동의청원이 26일 5만명 이상의 동의를 얻어 상임위원회 회부 요건을 충족했다.해당 청원은 지난 22일 게시판에 공개됐다. 이틀 만에 2만명을 넘어선 뒤 사흘째 3만명, 나흘째 4만명을 돌파했고, 닷새째인 이날 5만명을 넘어섰다.국회청원심사규칙 제2조의2 제3항에 따라 해당 청원은 국민동의청원으로 접수된 것으로 본다. 국회법 제124조 및 제125조, 국회청원심사규칙 제8조에 따라 소관 위원회에 회부돼 청원심사소위원회 등에서 심사 절차를 밟게 된다.향후 국회가 청원을 채택하고 정부 처리 필요성이 있다고 인정할 경우 국회법 제126조에 따라 정부 이송 절차가 진행된다.논란의 발단은 지난 15일 방송된 11회 방송분으로 이안대군(변우석 분)이 구류면류관을 착용하고 신하들이 “천세(千歲) 천세 천천세”를 외치는 장면이다.청원인은 드라마가 가상의 대한민국 왕실을 배경으로 하면서도 중국식 복식과 예법, 어휘 등을 무분별하게 차용해 역사 왜곡과 문화 공정을 자행했다고 주장했다.그는 “대한민국을 제후국 수준으로 비하하는 ‘천세’라는 구호를 왕실 공식 용어로 사용했다”, “대한민국 왕실을 배경으로 하면서 한국 전통 다도가 아닌, 명백한 ‘중국식 다도법’을 여과 없이 노출했다”, “조선 왕의 복식과 황제의 상징 체계를 왜곡·혼용해 시청자들에게 그릇된 문화 인식을 심어주고 있다”고 지적했다.또한 제작진이 문제가 된 장면의 음성과 자막을 사후 수정하겠다는 입장문을 발표한 것에 대해 “K콘텐츠가 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 전 세계로 실시간 확산되는 현시점에서, 이는 소 잃고 외양간 고치는 격이며 주변국의 역사·문화 침탈 시도에 명백한 빌미를 제공하는 매국적 연출”이라면서 “글로벌 OTT 플랫폼을 통해 왜곡된 문화가 실시간 확산되고 있다”고 목소리를 높였다.그러면서 국회를 향해 △드라마 즉각 방영 중단 △국내외 OTT·VOD 서비스 전면 삭제 및 폐기 △향후 정부 지원금 배제 및 영구적 퇴출 제도 마련 등을 요구했다.앞서 2021년 SBS 드라마 ‘조선구마사’도 중국풍 소품과 음식 등 역사 왜곡 및 동북공정 논란이 불거지며 2회 만에 방영을 중단한 바 있다.‘21세기 대군부인’은 논란 속 최종화까지 방영됐으며 주연 배우 아이유와 변우석은 각자 SNS에 사과문을 올리고 공식 사과했다. 연출을 맡은 박준화 감독은 취재진과 만난 종영 인터뷰 자리에서 “모든 게 제 불찰”이라며 눈물로 사과했다.