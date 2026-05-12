‘한국과 대만을 잇는 K-여행의 브릿지’..... 제2회 한국여행엑스포(KTE), 5월 타이베이서 열려

-한국 여행 엑스포가, 대만 타이베이서 오는 22~25일 열려

- 지자체와 기관·기업 등이 ‘K-여행 버킷리스트’ 선보여

- 대만 크리에이터쇼, 여행바이어상담회 등 다양한 프로그램 선보여

- 국악소녀 이윤아 특별공연 등 오감만족 K-컬처 무대 풍성

- 방한 의료관광객 유치를 위한 특별한 행사도 마련

이미지 확대 지난해 대만 타이베이에서 열린 한국여행엑스포를 찾은 대만 관람객들이 한국의 매력을 만끽하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 대만 타이베이에서 열린 한국여행엑스포를 찾은 대만 관람객들이 한국의 매력을 만끽하고 있다.

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세줄 요약 한국전시산업원이 22일부터 25일까지 타이베이 세계무역센터에서 제2회 한국여행엑스포를 개최했다. 대만 최대 관광박람회와 동시 열려 110여 개 부스가 참여하고, 의료관광·레저·K-컬처 콘텐츠와 B2B 상담, 크리에이터 쇼로 방한 수요 확대를 노렸다. 타이베이서 제2회 한국여행엑스포 개막

TTE 동시 개최로 대만 관광객 공략

110여 개 부스, K-여행 콘텐츠 총출동

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국내 인바운드 관광 시장의 저변을 넓히기 위한 민간 주도의 대규모 행사가 대만에서 다시 한번 막을 올린다. 한국전시산업원은 오는 22일부터 25일까지 나흘간 대만 타이베이 세계무역센터(TWTC)에서 ‘제2회 한국여행엑스포(Korea Travel Expo, KTE)’를 개최한다고 12일 밝혔다.이번 행사는 대만 최대 관광 박람회인 ‘제20회 타이베이 국제관광박람회(TTE)’와 동시 개최되어 현지의 높은 관심을 끌어낼 전망이다. 30여만명의 관람객이 방문할 것으로 예상되는 가운데, 정부 주도 행사를 넘어 민간이 해외 현지에서 직접 종합 박람회를 진두지휘한다는 점에서 국내 관광 업계의 이목이 쏠리고 있다.‘대한민국 여행 버킷리스트’를 슬로건으로 내건 이번 엑스포에는 서울과 경기, 강원, 전라 등 주요 광역 지자체를 포함해 총 110여 개의 부스가 마련된다. 한국보건산업진흥원과 강원랜드 등 공공기관과 민간 기업들이 대거 참여해 의료관광과 레저, K-컬처를 아우르는 다채로운 관광 콘텐츠를 선보인다. 주최 측은 대만 내 주요 미디어와 검색 포털, 인플루언서 등 가용 채널을 총동원해 참가 기관들이 실질적인 홍보 성과를 거둘 수 있도록 체계적인 마케팅을 지원할 방침이다.대만은 중국, 일본과 함께 방한 관광의 핵심으로 꼽히는 ‘톱3’ 시장이다. 방문객의 60% 이상이 순수 여행 목적이며, 1인당 소비액이 2,000달러를 넘어서는 고부가가치 시장이기도 하다. 특히 한국 여행 만족도가 97%를 웃돌 정도로 선호도가 높아 이번 엑스포의 전략적 가치는 매우 크다.전시장 구성 또한 대만 MZ세대의 취향에 맞춰 체험형 콘텐츠를 대폭 강화했다. 각 지역 대표 관광지와 축제를 소개하는 ‘한국 도시관광 홍보관’을 비롯해 웰니스·레저 정보를 제공하는 ‘테마여행관’, 최신 여행 트렌드를 제안하는 ‘콘텐츠 홍보관’ 등이 운영된다. 현장에서는 국악 아티스트 이윤아의 공연과 K-푸드 체험, 뷰티 쇼 등 역동적인 부대행사가 열려 현지인들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.단순 전시를 넘어선 실질적 비즈니스 성과 창출에도 공을 들였다. 행사 기간 중 열리는 B2B 상담회에서는 국내 참가사와 대만 현지 바이어 간의 긴밀한 네트워크 구축을 돕는다. 또한 5월 23일 진행되는 ‘대만 크리에이터 쇼’에서는 현지 인플루언서들이 참여해 K-여행의 매력을 담은 창의적인 영상 콘텐츠를 실시간으로 확산시킬 계획이다.한국전시산업원 이문섭 대표는 “한국여행엑스포는 민간의 창의적 역량을 바탕으로 K-여행을 브랜딩하고 국내 관광 산업의 재도약을 돕는 마중물이 될 것”이라며 “이번 행사가 전 세계 젊은 세대가 한국의 구석구석을 찾는 글로컬 관광 홍보의 메카로 성장하길 기대한다”고 전했다.