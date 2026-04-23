“몰캉몰캉 촉감, 자꾸 만지고파” 8000원짜리가 70만원 됐다는 장난감 뭐길래

이미지 확대 미국 완구업체 쉴링의 촉감 장난감 ‘니도’ 중 대표 제품인 ‘니도 나이스 큐브’. 올리브영 공식 온라인몰 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 완구업체 쉴링의 촉감 장난감 ‘니도’ 중 대표 제품인 ‘니도 나이스 큐브’. 올리브영 공식 온라인몰 캡처

이미지 확대 미국 완구업체 쉴링의 촉감 장난감 ‘니도’의 다양한 제품들. 니도 공식 한국 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 완구업체 쉴링의 촉감 장난감 ‘니도’의 다양한 제품들. 니도 공식 한국 인스타그램 캡처

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미국에서 촉감 장난감 ‘니도’(NeeDoh)가 소셜미디어(SNS)를 중심으로 폭발적인 인기다. 출시 10년이 지난 장난감의 ‘역주행’ 인기에 리셀(되팔기) 시장에서 일부 제품은 정가의 수십배에 거래되고 있다.지난 20일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 완구업체 쉴링(Schylling)이 출시한 니도는 최근 틱톡과 인스타그램 등에서 열풍을 불러오며 몸값이 천정부지로 치솟고 있다. 대표 제품인 ‘니도 나이스 큐브’의 경우 공식 판매가는 5.99달러(약 8800원) 수준이지만, 중고 거래 플랫폼 이베이에서는 최대 500달러(약 74만원)에 판매되고 있을 정도다.급기야 ‘니도 헌팅’이라는 신조어까지 생겼다. 니도를 구매하려고 여러 매장을 돌아다니는 것을 일컫는 용어로, SNS에는 ‘니도 헌팅 성공’·‘니도 헌팅 꿀팁’ 등의 게시물이 쏟아지고 있다.니도는 몰캉몰캉한 촉감이 특징으로, 누르면 푹 들어가고 손으로 잡아당기면 쭉 늘어난다. 이처럼 특유의 만지는 재미 때문에 인기를 끌고 있으며, 여러 색상과 형태의 다양한 제품이 출시돼 있다.니도가 세상에 나온 지는 약 10년이 됐지만, 지난해 연말부터 시즌 관련 제품이 SNS에서 입소문을 타면서 수요가 급증했다. 일부 매장에서는 개점 몇 시간 안에 재입고 물량이 동나고 있으며, 온라인 쇼핑몰 아마존조차 높은 수요를 따라가지 못하는 상황이다.폴 와인가드 쉴링 최고경영자(CEO)는 “올해 첫 9주 만에 1년치 재고가 모두 소진됐다. 엄청난 수요가 몰리면서 재고 보충 능력을 훨씬 뛰어넘고 있다”면서 “회사는 가능한 한 생산량을 늘리고 있다”고 밝혔다.이렇다 보니 가품 판매 사례도 늘고 있다. 쉴링 측은 이베이, 테무, 알리익스프레스 등 온라인 플랫폼에서 판매되는 제품 가운데 일부는 정품이 아닐 가능성이 크다며 주의를 당부하면서 공식 판매처나 오프라인 매장을 통한 구매를 권장했다.니도는 국내에서도 쿠팡, 올리브영 등 유통 플랫폼을 통해 판매되고 있다. ‘니도 나이스 큐브’의 경우 올리브영에 1만 9800원에 올라와 있으나 일시 품절 상태다.