13만 아미 몰린 BTS 고양 공연 성료

“고양종합운동장 대형 행사 운영 역량 입증”

숙박시설 만실, 주요 상권 매출도 동반 상승

이미지 확대 BTS공연 관람을 위해 고양종합운동장 앞에 몰려든 인파 모습 닫기 이미지 확대 보기 BTS공연 관람을 위해 고양종합운동장 앞에 몰려든 인파 모습

BTS공연이 열린 고양종합운동장과 주변 야경 모습 닫기 이미지 확대 보기 BTS공연이 열린 고양종합운동장과 주변 야경 모습

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세계적인 그룹 방탄소년단(BTS) 월드투어 ‘아리랑 인 고양’ 공연이 약 13만 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 마무리됐다. 대규모 인파 속에서도 단 한 건의 안전사고 없이 공연이 종료되면서 고양종합운동장의 대형 행사 운영 역량이 다시 한번 입증됐다는 평가다.고양특례시와 고양도시관리공사에 따르면 지난 9일부터 12일까지 열린 3회 공연에는 총 13만 2000명의 국내외 관람객이 찾았다. 공연은 전 세계 194개 국가에서 온라인 생중계와 영화관 상영으로도 진행돼 고양을 출발점으로 한 월드투어의 상징성을 더했다.이번 공연에는 지방정부와 경찰·소방 등 공공 인력 1200명, 주최 측 안전요원과 자원봉사자 등을 포함해 총 2000여 명의 인력이 투입돼 통합 안전관리 체계가 가동됐다. 인파 밀집 구간을 실시간 관리하고 순차적 퇴장을 유도한 결과 행사 기간 중 단 한 건의 중대 안전사고도 발생하지 않았다.공연의 경제적 파급효과도 뚜렷하게 나타났다. 공연 기간 전후 고양시 내 주요 숙박업소는 대부분 만실을 기록했으며, 대화역과 킨텍스역 일대 음식점과 카페, 상가 등 주요 상권 매출도 동반 상승세를 보였다. 공연장 주변은 물론 일산동구와 덕양 지역까지 방문객 발길이 이어지며 소비가 도시 전반으로 확산되는 모습이다.고양시는 공연과 연계해 ‘고양콘트립’과 ‘지역경제 살리기 빅세일’ 등 소비 촉진 프로그램을 운영해 음식점과 대형마트 등 150여 개 업소가 참여했다. 또 BTS 핸드프린팅 특별전이 열린 고양관광정보센터 방문객이 전년 같은 기간보다 크게 증가하는 등 관광 수요도 확대됐다.이동환 고양시장은 “13만 명이 넘는 관람객이 찾은 대형 공연을 안전하게 마무리한 것은 유관기관과 시민들의 협력 덕분”이라며 “앞으로도 대형 공연을 통해 지역경제 활성화와 공연도시 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.