김병직 문화일보 현 대표이사 사장 재선임…이병규 명예회장 추대

이미지 확대 이병규(왼쪽) 문화일보사 명예회장과 김병직(오른쪽) 대표이사 사장.

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문화일보사는 지난 27일 정기주주총회와 이사회를 열고 김병직 현 대표이사 사장을 재선임했다고 29일 밝혔다. 이병규 대표이사 회장은 명예회장으로 추대됐다.김 대표는 고려대 정치외교학과를 졸업한 뒤 문화일보에 입사해 경제산업부장·편집국장·논설위원·광고국장 등을 지냈다. 2022년 대표이사 부사장(발행인·편집인·인쇄인)을 거쳐 올해 1월 사장으로 선임돼 이 회장과 지난 4년간 공동 대표로 재직했다.이 명예회장은 연세대 경영학과를 졸업한 뒤 1977년 현대건설에 입사해 현대그룹 회장 비서실장, 문화일보 수석부사장, 현대백화점 사장 등을 지내고 2004년부터 문화일보 대표이사를 맡았다.