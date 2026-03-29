자영업자·기업인·재외 동포 등, 김동연 지지선언 잇달아

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새시대노인회 경기도총회가 김동연 경기도지사 경선 후보에 대한 지지선언을 하고 있다. (김동연 달달캠프 제공)
더불어민주당 경기도지사 본경선에 진출한 김동연 후보에 대해 각계각층의 지지 선언이 잇따르고 있다.
김동연 달달캠프는 29일 ‘경기창업기업인협회’(회원사 200개)와 골목상권 자영업자들의 조직인 ‘경기도경제살리기포럼’이 김 후보 지지를 결정했다고 밝혔다.
‘경기도경제살리기포럼은 “폐업이라는 마지막 갈림길 위에 서 있는 자영업자에게 필요한 것은 정치가 아니라 먹고사는 대책”이라며 “이러한 위기에 필요한 리더는 말뿐인 정치인이 아니라 ‘유능한 경제전문가’, 자영업자의 버팀목이 되어줄 ‘민생해결사’, 경제 체질을 근본적으로 바꿀 ‘설계자’인데 적임자는 김동연 뿐”이라고 강조했다.
‘경기창업기업인협회’은 4월 초 김 후보에 대한 지지선언문을 발표하기로 했다.
김 후보는 도지사 취임 이후 ‘스타트업 천국 경기도’를 기치로 벤처창업 생태계를 확장하고, 노동 기본권 강화와 임금 삭감 없는 주 4.5일제 도입, 안전한 일터 조성 등을 추진해왔다.
이에 앞서 ‘전국재외동포협의회 경기도지회’와 ‘한국사진작가협회 경기도지회’, ‘화재안전지킴이실천시민행동’, ‘새시대노인회 경기도총회’, ‘전국기술교육협의회’ 등이 김 후보 지지를 선언했다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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김 후보는 “경기도지사는 정치하는 자리 아니고, 싸우는 자리 아니고, 일하는 자리”라면서 “정치 잘하는 분, 싸움 잘하는 분은 국회로 가는 게 맞고, 일 잘하고 행정과 경제 잘하는 사람이 경기도지사가 돼야 한다”고 강조하고 있다.
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