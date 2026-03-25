박한철 전 헌재 소장 윤봉길의사기념사업회 회장 취임

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취임사 하는 박한철 제13대 매헌윤봉길의사기념사업회장의 모습.
매헌윤봉길의사기념사업회 제공
매헌윤봉길의사기념사업회 제공
박한철 전 헌법재판소장이 사단법인 매헌윤봉길의사기념사업회 제13대 신임 회장으로 취임했다.
기념사업회는 지난 24일 서울 서초구 매헌윤봉길의사기념관에서 정기총회와 제12·13대 회장 이취임식을 진행했다. 이 자리에는 기념사업회 임직원, 유관 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.
박 신임 회장은 취임사를 통해 “조국의 독립과 평화를 위해 24세의 젊은 나이에 목숨을 바친 매헌 윤봉길 의사의 숭고한 애국정신과 대의를 기리는 뜻깊은 자리를 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “앞으로 윤봉길 의사의 얼을 현대 사회에 널리 알리고, 특히 미래 세대인 청년들에게 그 뜻을 온전히 계승하여 국민 통합과 국가 발전에 기여할 수 있는 기념사업회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “‘계획이득’ 환원하는 공공기여 정책, 균형발전 실현하는 핵심 정책수단으로 재설계 필요”
서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 서소문청사 1동 대회의실에서 열린 ‘2026 도시공간정책 컨퍼런스’에 참석해 공공기여 제도가 도시 균형발전의 실질적 수단으로 발전해야 한다는 입장을 밝혔다. ‘공공기여, 도시의 미래를 심다’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 민간 개발 과정에서 발생하는 계획이득을 공공시설·재원으로 환원하는 공공기여 제도의 10년간 운영 성과를 점검하고 시민 생활에 필요한 공공시설을 보다 체계적·효율적으로 공급하기 위한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김 위원장은 축사에서 “실사구시, 사실에 근거해 진리를 탐구하는 것이 저의 의정활동 철학”이라고 밝히며, AI를 활용한 ‘(가칭)서울형 공공기여 우선투자지수’를 연구해 보는 것도 좋을 것 같다고 소개했다. 그는 “공공기여는 더 많이 개발된 곳의 보상이 아니라, 더 절실한 곳을 먼저 살피는 서울 균형발전의 수단이 되어야 한다”라고 강조했다. 이어 공공기여 제도가 단순한 계획이득 환수를 넘어 지역 간 불균형을 해소하는 핵심 정책수단으로 재설계되어야 한다고 주문하며 “데이터 기반 접근을 의정활동에 적극적으로 활용해 집행부와 함께 해법을 찾아 나가겠다”라고 밝혔
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박 회장은 대검찰청 공안부장, 대구지검장, 서울동부지검장을 거쳐 김앤장 변호사로 일하다가 헌법재판관으로 임명됐고, 제5대 헌재소장으로 봉직했다. 퇴임 후에는 서울대 초빙교수, 서울시립대 석좌연구위원 교수를 거쳐 동국대 법과대학 석좌교수로 재직했다.
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박한철 전 헌재소장이 취임한 기념사업회는?