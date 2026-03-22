‘가슴 작은 처녀~’ 홍박사 열풍 조훈, 결혼 발표… 예비신부는 71만 유튜버

이미지 확대 오는 5월 결혼을 발표한 코미디언 조훈과 유튜버 ‘짱아’ 윤혜정. 조훈 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 오는 5월 결혼을 발표한 코미디언 조훈과 유튜버 ‘짱아’ 윤혜정. 조훈 인스타그램 캡처

이미지 확대 ‘홍박사님을 아세요?’ 춤을 추는 조주봉(조훈의 부캐). 유튜브 채널 ‘The면상’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘홍박사님을 아세요?’ 춤을 추는 조주봉(조훈의 부캐). 유튜브 채널 ‘The면상’ 캡처

이미지 확대 조주봉의 ‘홍박사님을 아세요?’ 디지털 싱글 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 조주봉의 ‘홍박사님을 아세요?’ 디지털 싱글 이미지.

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코미디언 조훈(33)이 유튜버 ‘짱아’ 윤혜정과 오는 5월 결혼한다.조훈은 21일 자신의 인스타그램에 “비호감 이미지를 고수하며 살아왔지만 오늘만큼은 호감적인 이야기를 하고자 한다”며 결혼 소식을 알렸다.그는 “살면서 ‘평생을 함께하고 싶은 사람’을 만난다는 게 얼마나 큰 축복인지 요즘 더 깊이 느끼고 있다”며 “제 부족한 모습까지도 따뜻하게 안아주고, 웃을 때는 누구보다 크게 웃어주며, 힘들 때는 묵묵히 곁을 지켜준 사람과 이제 한 걸음 더 나아가려 한다”고 밝혔다.이어 “앞으로는 혼자가 아닌 둘로서 더 단단하게 살아가겠다. 지금까지 보내주신 사랑과 응원 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살겠다”며 “저희의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 축복해주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.조훈의 예비 신부는 71만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘나다짱아’의 윤혜정이다. 챌린지 촬영으로 인연을 맺은 두 사람은 이후 연인으로 발전했다.조훈은 유튜브 채널 ‘더면상’(The면상)에 올린 영상을 통해서도 결혼 사실을 밝히며 예비 신부를 소개했다.그는 “같이 있으면 너무 행복하고 귀엽다. 사람이 예쁘고 섹시한 거는 한순간인데 귀여운 건 평생 가는 것 같다”며 “물론 예쁘고 섹시한 건 맞다”고 애정을 드러냈다.한편 조훈은 SBS 16기 공채 코미디언 출신으로 2016년 SBS ‘웃찾사 - 레전드 매치’로 데뷔했다. 이선민과 함께 ‘면상들’이라는 개그 듀오로 활동 중이며, 2023년 ‘홍박사님을 아세요?’라는 ‘밈’(온라인 유행 콘텐츠)으로 큰 인기를 누린 바 있다.조훈의 부캐였던 ‘조주봉’이 2023년 7월 발매한 첫 번째 디지털 싱글 ‘홍박사님을 아세요?’는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등에서 챌린지 열풍을 일으켰다. 방탄소년단(BTS) 정국, 가수 임영웅 등도 라이브 방송에서 홍박사 챌린지를 언급하기도 했다.다만 ‘옛날에 한 처녀가 살았는데 가슴이 작은 게 콤플렉스였어요/ 그래서 이쪽으로 유명한 홍박사님을 찾아갔걸랑요/ 그랬더니 이 운동을 하면 가슴이 커진다는 거예요’ 등 가사와 함께 하반신을 부르르 떠는 다소 민망한 춤이 결합한 챌린지가 초등학생들 사이에서도 큰 인기를 끈 탓에 학부모 사이에서 비판과 우려 섞인 반응이 나오기도 했다.