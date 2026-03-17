이재 오스카 드레스 ‘고귀한 무궁화’…“대한민국 황실 대례복”

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE, 왼쪽). 2026.3.15 AP 연합뉴스/오른쪽은 일본 화가 덴카이가 유화로 그린 동농 김가진(1846~1922)의 초상. 김가진이 입은 대한제국 2등 칙임관 대례복에는 활짝 핀 무궁화 4개가 금사로 수놓아졌다. 이는 그가 대한제국 2등 칙임관(현재의 차관)임을 말해 준다. 경기도박물관 자료 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE, 왼쪽). 2026.3.15 AP 연합뉴스/오른쪽은 일본 화가 덴카이가 유화로 그린 동농 김가진(1846~1922)의 초상. 김가진이 입은 대한제국 2등 칙임관 대례복에는 활짝 핀 무궁화 4개가 금사로 수놓아졌다. 이는 그가 대한제국 2등 칙임관(현재의 차관)임을 말해 준다. 경기도박물관 자료

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE)가 착용한 드레스는 국내 디자이너 브랜드 르쥬가 대한제국 황실 대례복에서 영감을 받아 제작한 것으로 알려졌다. 르쥬에 따르면 의상 중심에는 한국의 국화인 무궁화가 배치됐다. 여기에 생명의 흐름과 번영을 뜻하는 덩굴무늬 ‘당초문’을 더해 무궁화가 지닌 영원성과 상징성을 확장했다. 전체적인 의상은 백의민족을 상징하는 순백색을 바탕으로 구성됐고, 고대 한국의 금관을 떠올리게 하는 금동 장식으로 화려함을 더했다. 르쥬 자료 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE)가 착용한 드레스는 국내 디자이너 브랜드 르쥬가 대한제국 황실 대례복에서 영감을 받아 제작한 것으로 알려졌다. 르쥬에 따르면 의상 중심에는 한국의 국화인 무궁화가 배치됐다. 여기에 생명의 흐름과 번영을 뜻하는 덩굴무늬 ‘당초문’을 더해 무궁화가 지닌 영원성과 상징성을 확장했다. 전체적인 의상은 백의민족을 상징하는 순백색을 바탕으로 구성됐고, 고대 한국의 금관을 떠올리게 하는 금동 장식으로 화려함을 더했다. 르쥬 자료

이미지 확대 일본 화가 덴카이가 유화로 그린 동농 김가진(1846~1922)의 초상. 김가진이 입은 대한제국 2등 칙임관 대례복에는 활짝 핀 무궁화 4개가 금사로 수놓아졌다. 이는 그가 대한제국 2등 칙임관(현재의 차관)임을 말해 준다. 초상 곁에 그가 남긴 시에는 을사늑약 이후 망국의 앞길을 어떻게 헤쳐 나갈지에 대한 깊은 근심이 드러나 있다. 경기도박물관 자료 닫기 이미지 확대 보기 일본 화가 덴카이가 유화로 그린 동농 김가진(1846~1922)의 초상. 김가진이 입은 대한제국 2등 칙임관 대례복에는 활짝 핀 무궁화 4개가 금사로 수놓아졌다. 이는 그가 대한제국 2등 칙임관(현재의 차관)임을 말해 준다. 초상 곁에 그가 남긴 시에는 을사늑약 이후 망국의 앞길을 어떻게 헤쳐 나갈지에 대한 깊은 근심이 드러나 있다. 경기도박물관 자료

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE)가 수상소감을 말하고 있다. 2026.3.15 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 주제가상을 받은 싱어송라이터 이재(EJAE)가 수상소감을 말하고 있다. 2026.3.15 EPA 연합뉴스

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싱어송라이터 이재(EJAE)가 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’으로 아카데미(오스카) 주제가상을 받은 가운데, 시상식 무대에서 선보인 드레스가 대한제국 황실 대례복에서 영감을 받아 제작된 것으로 알려져 화제를 모으고 있다.국내 디자이너 브랜드 르쥬는 16일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이번 오스카 무대를 위해 제작된 이재의 의상은 대한제국 황실 대례복에서 출발했다”며 제작 배경을 공개했다.르쥬에 따르면 의상 중심에는 한국의 국화인 무궁화가 배치됐다. 여기에 생명의 흐름과 번영을 뜻하는 덩굴무늬 ‘당초문’을 더해 무궁화가 지닌 영원성과 상징성을 확장했다. 전체적인 의상은 백의민족을 상징하는 순백색을 바탕으로 구성됐고, 고대 한국의 금관을 떠올리게 하는 금동 장식으로 화려함을 더했다.브랜드 측은 이 장식에 대해 “헌트릭스 루미가 지닌 ‘빛’의 상징을 시각적으로 풀어낸 요소”라고 설명했다. 또 모든 금속 장식은 전통 기법으로 제작됐으며, 한국의 금속공예 장인인 두석장 장인의 손을 거쳐 완성됐다고 전했다. 두석장은 구리와 주석을 합금한 황동 장석을 만드는 장인을 뜻한다.이재는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 오스카 시상식에서 케데헌의 오리지널사운드트랙(OST) 골든으로 주제가상을 받았다. 그는 이 곡의 가수이자 공동 작사·작곡가로, 수상 순간은 물론 축하 공연 무대에서도 해당 드레스를 착용했다.이재는 수상 소감에서 “어릴 때 내가 K팝을 좋아한다고 하면 놀림당하곤 했지만, 이제는 모두가 K팝을 부른다”며 “이 노래는 성공에 대한 이야기가 아니라 버티고 다시 일어서는 힘에 대한 노래”라고 말했다.한편 케이팝 데몬 헌터스는 이날 장편 애니메이션상도 함께 수상하며 2관왕에 올랐다.르쥬는 앞서 지난해 12월 20일 블랙핑크 제니의 멜론뮤직어워드 무대 의상을 제작해 주목받기도 했다. 당시 제니가 착용한 베일에는 국내 최초의 시조집으로 알려진 청구영언의 구절이 새겨져 화제를 모았다.