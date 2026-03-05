2월 최고 인기 전시는 히무로 유리 ‘오늘의 기쁨’… 아트앤브릿지 집계

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 2월 한 달간 관람객들에게 가장 큰 사랑을 받은 전시는 일본 텍스타일 디자이너 히무로 유리의 ‘오늘의 기쁨’이 선정됐다고 5일 밝혔다.
리뷰 리워드 플랫폼 아트앤브릿지는 플랫폼 내 축적된 리뷰, 댓글, 참여도 등 5개 계량 지표를 분석한 ‘2월 베스트 전시’ 순위를 발표했다. 분석 결과, 서울 그라운드시소 한남에서 열리고 있는 ‘히무로 유리: 오늘의 기쁨’이 총점 238점을 기록하며 1위에 올랐다.
이번 전시는 섬유 소재 특유의 질감과 감각적인 연출로 관람객의 호평을 받았다. 특히 관람객 참여형 이벤트와 공감각적인 공간 구성이 높은 점수를 이끌어냈다. 실제 리뷰에서도 “일상 속 사소한 행복을 일깨워주는 전시”라는 긍정적인 평가가 잇따랐다.
이외에도 세종미술관의 ‘서양미술 600년-미국 샌디에이고 뮤지엄 특별전’과 ‘워너 브롱크호스트: 온 세상이 캔버스’가 상위권에 이름을 올리며 2월의 주요 전시로 꼽혔다.
아트앤브릿지 관계자는 “단순 관람객 수가 아닌 실제 리뷰 데이터를 정량화했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 관람객 경험을 기반으로 한 전시 트렌드 정보를 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2월 베스트 전시 1위로 선정된 전시 작가는?