119구조 신고 뒤 출동한 구급대원 폭행… 30대 벌금 ‘500만원’

이미지 확대 울산지법 형사3단독은 119구조·구급에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다. 닫기 이미지 확대 보기 울산지법 형사3단독은 119구조·구급에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다.

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119 구조 신고 뒤 출동한 구급대원을 폭행한 30대가 벌금형을 선고받았다.울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 119구조·구급에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다고 15일 밝혔다.A씨는 지난해 9월 울산 울주의 한 도로에서 “넘어져서 다쳤다”며 119로 신고했다. 이후 그는 자신을 구급차에 태우는 구급대원들에게 욕을 하면서 응급장비를 떼어내는 등 소란을 피웠다. 이어 구급대원들의 얼굴을 때리고 멱살을 잡는 등 폭행했다.재판부는 “별다른 이유도 없이 구조·구급 활동을 방해했다”며 “다만, 피해가 크지 않고 가족과 직장 동료들이 선처를 탄원하는 점을 참작했다”고 밝혔다.