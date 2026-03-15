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치매 손님 상습추행한 콜택시기사 구속

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-03-15 10:20
수정 2026-03-15 10:20
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서울신문 DB
서울신문 DB


치매를 앓는 손님이 자신의 택시를 이용해 귀가할 때마다 집에 따라 들어가 강제 추행한 콜택시 기사가 구속됐다.

충북 괴산경찰서는 강제추행 혐의로 60대 콜택시 기사 A씨를 구속했다고 15일 밝혔다. A씨는 지난 1월 B씨의 주거지에서 B씨를 여러 차례 강제 추행한 혐의를 받고 있다.

A씨는 손님으로 알게 된 B씨가 치매를 앓고 있다는 사실을 알게 된 뒤 B씨가 자신의 택시를 이용해 귀가할 때마다 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨는 B씨와 연인 관계였다고 주장했으나, 경찰은 B씨 주거지에 설치된 홈캠 영상을 통해 B씨가 거부 의사를 드러낸 정황 등을 근거로 혐의가 인정된다고 판단한 것으로 전해졌다.

괴산 남인우 기자
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