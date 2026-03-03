에르메스 재단 미술상에 차재민 작가

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

에르메스 재단 미술상에 차재민 작가

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-03-03 21:18
수정 2026-03-03 21:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
에르메스 재단은 제21회 에르메스 재단 미술상 최종 수상자로 차재민(40) 작가를 선정했다고 3일 밝혔다.

이미지 확대
차재민 작가. 사진 이승희 © 에르메스 재단 제공
차재민 작가.
사진 이승희 © 에르메스 재단 제공


이 상은 한국 미술계 차세대 작가를 격려하고 견인하기 위해 2000년 제정됐다. 2016년부터 격년제로 전환해 최종 수상자 1명을 선정하고 있다. 수상자는 상금 3000만원과 신작 제작 및 전시 지원을 받으며, 프랑스 파리 리서치 프로그램에도 참여하게 된다.

수상자인 차 작가는 한국예술종합학교 미술원을 졸업하고 영국 첼시예술대학에서 석사 학위를 받았다. 또 그는 2013년 두산연강예술상, 리움미술관의 아트스펙트럼 작가상 등을 받았다.

심사위원은 기혜경 홍익대 교수, 최빛나 2026 베니스비엔날레 한국관 아티스틱 디렉터, 정서영 작가, 이자벨 베르톨로티 리옹 현대미술관 관장 겸 리옹 비엔날레 예술 감독, 레이코 세츠다 메종 에르메스 도쿄 르 포럼 아트 디렉터 등 국내외 인사 5인이 맡았다.

이들은 심사평에서 “차재민의 작업은 타자들의 목소리를 경청하고 관계를 형성하는 느린 과정을 통해 재현 방식을 갱신해 왔다”며 “에세이 필름 형식을 통해 인간의 존엄을 환기한다”고 밝혔다.



차 작가의 개인전은 2027년 5월 새 단장 후 문 여는 서울 강남구 아뜰리에 에르메스의 첫 전시로 선보일 예정이다.
윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
에르메스 재단 미술상 수상자가 받는 상금은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로