[속보] 민희진 “256억 포기”…하이브에 소송 중단 제안

발언하는 민희진 오케이 레코즈 대표
민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 열린 1심 소송 결과와 향후 계획 등 발표를 위한 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.02.25. 뉴시스
민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)가 하이브를 향해 “256억원을 내려놓겠다”며 진행 중인 모든 소송을 중단하자고 공개 제안했다.
민 대표는 25일 오후 서울 종로구 모처에서 기자회견을 열고 “256억원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.
앞서 서울중앙지법 민사합의31부(부장 남인수)는 지난 12일 하이브가 민 대표를 상대로 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송과, 민 대표가 하이브를 상대로 낸 주식 매매대금 청구 소송 선고에서 민 대표의 손을 들어줬다. 재판부는 하이브가 민 대표에게 약 255억원을 지급해야 한다고 판결했다.
민 대표는 “256억원은 대부분의 사람들에게 일상을 바쳐도 접하기 힘든 돈이고, 막 새로운 시작을 하는 나에게도 귀한 자금”이라면서도 “하지만 나는 거액의 돈보다 더 바라는 가치가 있다”고 말했다.
그러면서 “내가 256억원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민형사상 소송을 멈추고 모든 분쟁을 중단하길 제안한다”고 밝혔다.
민 대표는 해당 제안에 대해 “나 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원은 물론 팬덤을 향한 모든 고소·고발 종료까지 포함된다”며 “모든 것이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬덤에게 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.
이번 제안에 대해 하이브 측이 어떤 입장을 내놓을지 주목된다.
