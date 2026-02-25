[속보] 민희진 “256억 포기”…하이브에 소송 중단 제안

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 민희진 “256억 포기”…하이브에 소송 중단 제안

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-02-25 14:17
수정 2026-02-25 14:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
발언하는 민희진 오케이 레코즈 대표
발언하는 민희진 오케이 레코즈 대표 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 열린 1심 소송 결과와 향후 계획 등 발표를 위한 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.02.25. 뉴시스


민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)가 하이브를 향해 “256억원을 내려놓겠다”며 진행 중인 모든 소송을 중단하자고 공개 제안했다.

민 대표는 25일 오후 서울 종로구 모처에서 기자회견을 열고 “256억원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.

앞서 서울중앙지법 민사합의31부(부장 남인수)는 지난 12일 하이브가 민 대표를 상대로 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송과, 민 대표가 하이브를 상대로 낸 주식 매매대금 청구 소송 선고에서 민 대표의 손을 들어줬다. 재판부는 하이브가 민 대표에게 약 255억원을 지급해야 한다고 판결했다.

민 대표는 “256억원은 대부분의 사람들에게 일상을 바쳐도 접하기 힘든 돈이고, 막 새로운 시작을 하는 나에게도 귀한 자금”이라면서도 “하지만 나는 거액의 돈보다 더 바라는 가치가 있다”고 말했다.

그러면서 “내가 256억원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민형사상 소송을 멈추고 모든 분쟁을 중단하길 제안한다”고 밝혔다.

민 대표는 해당 제안에 대해 “나 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원은 물론 팬덤을 향한 모든 고소·고발 종료까지 포함된다”며 “모든 것이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬덤에게 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.

이번 제안에 대해 하이브 측이 어떤 입장을 내놓을지 주목된다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
민희진 대표가 하이브를 향해 제안한 내용은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로