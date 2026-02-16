[포토] “행운 담아가세요”… 경복궁 세화 나눔

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

설을 하루 앞둔 16일 서울 경복궁 흥례문 광장에서 열린 ‘2026년 병오년 설맞이 세화 나눔’ 행사에서 관람객들이 세화를 받고 있다.세화(歲畵)는 한 해 동안 행운이 깃들기를 바라는 마음이 담긴 그림이다. 서울시 무형유산 민화장 정귀자 보유자가 ‘십이지신 붉은 말 수문장’을 주제로 그린 세화를 총 6000부 나눠준다.