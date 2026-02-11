김정호 ‘대동여지도’ 국립중앙박물관에 펼쳐진다

고산자 김정호(1804?~1866?)가 1861년 제작한 ‘대동여지도’가 국립중앙박물관에 펼쳐진다.
박물관은 12일부터 상설전시실 1층 ‘역사의 길’에서 가로 3.8m, 세로 6.7m에 달하는 대동여지도 22첩 전체를 펼쳐 전시한다고 밝혔다.
대동여지도는 한반도 지형을 22개 층으로 나눠 각 층의 지도를 1권의 첩으로 만든 접이식(분첩절첩식) 지도다. 22권의 첩을 모두 연결하면 대형 전국 지도가 된다.
박물관은 대동여지도의 고화질 데이터를 전통 한지에 출력해, 관람객이 그 웅장한 규모와 세밀한 표현을 한눈에 감상할 수 있도록 했다.
대동여지도는 고지도 제작 전통의 연구 성과를 집대성한 조선 지도의 결정판으로 평가받는다. 정확하고 상세하게 표현된 산줄기와 물줄기를 통해 국토의 맥을 파악할 수 있고, 도로에는 10리마다 점을 찍어 실제 거리를 가늠할 수 있도록 하는 등 편리함을 더했다.
또한 행정·국방 정보를 비롯해 경제·교통 등 당시 사회의 다양한 정보를 기호로 담아냈다. 특히 현대 지도의 범례에 해당하는 지도표를 따로 만들어 이용자가 많은 지리 정보를 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 한 점이 특징이다.
유홍준 관장은 “이번 전시는 책의 형태로만 접하던 대동여지도를 거대한 지도의 모습 그대로 마주하며 김정호의 위대한 업적과 우리 국토의 아름다움을 직접 체감하는 소중한 기회가 될 것”이라며 “조선 시대 과학과 예술의 정수가 담긴 대동여지도를 통해 우리 고지도의 우수성에 대한 자부심을 느끼시길 바란다”라고 밝혔다.
대동여지도 22첩을 모두 펼쳐 연결한 모습.
국립중앙박물관 제공
국립중앙박물관 제공
