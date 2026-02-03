롯데월드, 장애인 등 관광 약자 위한 온라인 예매 서비스 실시

이미지 확대 서울 잠실 롯데월드타워의 스카이 전망대를 찾은 장애인과 가족들. 롯데월드는 관광 약자를 위한 온라인 우대 제도를 도입해 다양한 관광 편의를 제공할 예정이다. 롯데월드 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서울 잠실 롯데월드타워의 스카이 전망대를 찾은 장애인과 가족들. 롯데월드는 관광 약자를 위한 온라인 우대 제도를 도입해 다양한 관광 편의를 제공할 예정이다. 롯데월드 제공.

롯데월드가 장애인 등 관광 약자를 위한 온라인 우대 예매 서비스를 도입한다. 그동안 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대돼 관광 약자들이 좀 더 편리하게 롯데월드 내 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.롯데월드는 “카카오톡 지갑 인증과 연계해 온라인으로도 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있는 예매 서비스 제도를 도입, 운영한다”고 3일 밝혔다.온라인 우대 예매 대상자는 장애인과 시니어, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층 등이다.온라인 우대 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 3월 31일까지 온라인 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 워터파크) 입장료가 기존 최대 50% 할인에 더해 최대 1000원 추가 할인된다. 자세한 내용은 각 사업장 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.롯데월드는 “2023년에 롯데월드 어드벤처, 2022년에는 아쿠아리움과 서울스카이가 서울관광재단의 우수 유니버설 관광시설로 선정된 바 있다”며 “앞으로도 관광약자의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다. 서울관광재단이 선정한 유니버설 관광시설은 장애인 등 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 의미한다. 롯데월드는 장애인 어트랙션 탑승예약제 등 다양한 편의제도와 접근성이 좋은 편의시설로 높은 평가를 받았다.